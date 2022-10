Manchester City : Pep Guardiola troll Manchester United

L'entraîneur de Manchester City observe de près l'évolution de Manchester United depuis la nomination d'Erik Ten Hag.

La ville de Manchester est bleue, et c'est le cas depuis plusieurs années, au grand regret des supporters de Manchester United. Manchester City domine le football anglais et n'est pas loin de dominer le football européen depuis maintenant près d'une décennie et cette domination s'est accentuée depuis l'arrivée de Pep Guardiola chez les SkyBlues.

"Manchester United arrive enfin"

Pendant la plus grande partie du règne de Pep Guardiola, Manchester City a été bien meilleur que ses rivaux. C'était encore le cas lorsque les deux équipes se sont rencontrées à l'Etihad Stadium au début du mois, mais l'Espagnol a tenu à saluer le travail d'Erik ten Hag lorsqu'il a été interrogé sur les challengers potentiels à leur couronne en Premier League.

"J'ai le sentiment que Manchester United va arriver. Enfin, Manchester United arrive", a déclaré Pep Guardiola entre ironie et méfiance. "J'ai vu hier contre le Sheriff Tiraspol et contre Chelsea durant la première mi-temps. J'ai pensé 'j'aime ça', ce que je vois de Manchester United en ce moment. Il y aura beaucoup d'équipes pour nous concurrencer".

Guardiola a (déjà) un oeil sur Newcastle

"C'est pourquoi vous devez vous battre pour la Ligue des champions et pour le titre. Lors des 10 premiers matches, vous ne gagnez pas la Premier League, mais vous pouvez être un peu derrière. Newcastle est déjà là. Je les ai vus contre Tottenham, ils sont physiques des deux côtés", a ajouté l'entraîneur de Manchester City.

La forme récente de Manchester United leur a permis de revenir dans la course au top 4 après un début de saison sous mi-figue, mi-raisin, sous Ten Hag. Néanmoins, malgré l'encouragement de Pep Guardiola à l'encontre de ses rivaux, les Red Devils sont encore loin de se mêler à la course au titre et ne le feront probablement pas cette saison.

Manchester United peut revenir à hauteur de Tottenham, troisième, s'il gagne ce week-end et si d'autres résultats jouent en leur faveur lors de cette journée de Premier League. Ce ne sera pas facile pour les Red Devils de maintenir leur forme, car ils reçoivent West Ham dimanche après-midi. En jouant le dernier match du week-end, les hommes de Ten Hag sauront ce qu'une victoire signifiera pour le classement au moment du coup d'envoi à Old Trafford.