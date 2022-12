Manchester City : Pep Guardiola n'a qu'une chose en tête, la Ligue des champions

Pep Guardiola a dans un coin de sa tête la volonté absolue de remporter la Ligue des champions avec Manchester City.

Pep Guardiola a tout remporté avec Manchester City, tout ou presque, seule la Ligue des champions échappe encore aux mains du Catalan. Ce fut déjà le cas lors de son passage au Bayern Munich où il avait multiplié les titres, mais avait sans cesse échouer sur la scène européenne. Sauf qu'à Manchester City, Pep Guardiola a touché au but.

"C'est le trophée que nous voulons"

L'Espagnol a remporté quatre titres de Premier League avec Manchester City, ainsi que la FA Cup et la Carabao Cup, et a échoué une fois en finale de la Ligue des champions s'inclinant en 2021 face à Chelsea. Pourtant, les Cityzens étaient favoris de cette rencontre et ont été surpris par Thomas Tuchel et ses hommes.

La saison dernière, c'est le Real Madrid de Karim Benzema qui a fait voler le rêve de Manchester City et de Pep Guardiola en éclat alors que le champion de Premier League en titre tenait du bout des doigts sa qualification pour une finale face à Liverpool. Malgré tous ses échecs, Pep Guardiola est prêt à tout faire pour mettre fin à cette mauvaise série.

"Je ferai tout ce que je peux pour obtenir la C1"

S'exprimant sur la Ligue des champions mercredi en conférence de presse, Pep Guardiola a déclaré : "Ce n'est pas le seul mais j'admets que c'est le trophée que nous voulons. Ce ne sera pas la fin de ma période ici si nous ne la gagnons pas, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle j'ai prolongé mon contrat, absolument pas".

"Je ferai tout ce que je peux pendant le temps que nous avons ensemble et j'essaierai, mais je dirais la même chose, nous avons déjà essayé auparavant. C'est le trophée que nous n'avons pas et nous allons essayer de le faire", a conclu l'Espagnol qui tentera de mener Manchester City au succès européen dès cette saison.

Manchester City affronte le RB Leipzig en huitième de finale de la Ligue des champions, le match aller ayant lieu en Allemagne le 22 février. Guardiola et son équipe seront de grands favoris sur les deux matchs et seront confiants d'atteindre les quarts de finale. L'équipe de Pep Guardiola affronte Liverpool en Carabao Cup jeudi soir avant de se rendre à Leeds en Premier League le 28 décembre.