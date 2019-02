Manchester City, Pep Guardiola encense Bernardo Silva : "C'est Bernardo plus 10 autres joueurs"

L'entraîneur de Manchester City a encensé le milieu de terrain portugais qu'il considère indéboulonnable dans son onze de départ.

Après une saison d'adaptation chez les Citizens, Bernardo Silva est devenu un élément indispensable pour Pep Guardiola. Meneur de jeu de formation, l'international portugais était également capable d'évoluer en tant qu'ailier, mais il a ajouté une nouvelle corde à son arc cette saison en devenant un milieu relayeur d'exception. En l'absence de Kevin De Bruyne, Bernardo Silva a tiré son épingle du jeu et n'est plus jamais sorti du onze de départ.

Avant la rencontre face à Everton ce mercredi, Pep Guardiola a encensé son milieu de terrain portugais. En effet, Bernardo Silva est actuellement le premier nom qui vient en tête à l'Espagnol au moment de composer son équipe : "Pour moi, mettre sur le banc Bernardo Silva maintenant est presque impossible. En ce moment, c'est Bernardo Silva et 10 autres joueurs. Je ne sais pas ce que ce gars a fait cette saison. Jouant au centre et sur une aile, chaque match qu'il a joué a été parfait".

"Un titre à la différence de buts"

"Sa prise de décisions, comment il se bat, la manière dont il lit les mouvements offensifs et défensifs, la façon dont il vit le jeu. Chaque fois que nous manquons une occasion, il fait cette réaction [met la tête de manière dramatique entre les mains]. Il le vit, il est impliqué de manière absolue. Ses concurrents doivent rivaliser avec Bernardo Silva dans cette position", a ajouté Pep Guardiola. Bernardo Silva a marqué huit buts et délivré sept passes décisives en 32 apparitions cette saison.

Pep Guardiola a évoqué la course au titre : "Le premier message est de gagner le match et le second est le suivant: si vous pouvez marquer, marquez, et si vous pouvez éviter de concéder, faites-le, car vous pourriez peut-être remporter la Premier League à la différence de buts. Même si nous n'allons pas dire aux gars aujourd'hui que nous devons gagner 25-0 - je ne dis jamais ça - vous devez d'abord gagner le match et ensuite le deuxième objectif est de marquer, parce que cela peut arriver de gagner le titre sur différence de but. Je suis à peu près sûr que le vainqueur sera décidé par le dernier match ou les deux derniers. Je suis sûr de cela".



"Quand vous arrivez en mars, de mon expérience, les jours sont plus longs, vos séances d’entraînement sont dans de meilleures conditions, le soleil est là, vous voyez que la fin de la saison est plus proche, le terrain est dans de meilleures conditions, vous pouvez prendre un café à l'extérieur - et dans cette situation [si] vous participez à quatre compétitions - wow, c'est un avantage supplémentaire. Vous réalisez maintenant que nous pouvons faire quelque chose de spécial. Mais nous ne sommes pas, pour le moment, dans cette position car ce mois-ci est terrible, car chaque match est une finale", a conclu l'Espagnol.