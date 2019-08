Manchester City - Opération réussie pour Leroy Sané

Champion d' avec la saison dernière et considéré comme l'un des très grands espoirs du football allemand et européen depuis ses débuts à , Leroy Sané a longtemps été annoncé proche de rejoindre le cet été. Un retour en qui aurait fait sens pour le protégé de Pep Guardiola, mais qui a finalement échoué... En cause, une terrible blessure contractée le 4 août dernier.

En effet, lors du Community Shield face à , Leroy Sané avait été contraint de céder sa place sur blessure, victime d'une rupture des ligaments croisés... "Pour lui, bien sûr, c'était le pire moment possible dans sa situation. Nous espérons qu'il reviendra le plus rapidement possible. C'est un joueur d'une qualité incroyable et nous lui souhaitons le meilleur. Il le fera pour le championnat d'Europe", avait déclaré son sélectionneur Joachim Low, souhaitant un prompt rétablissement à celui qui ne devrait faire son retour sur les terrains qu'en février ou en mars. ​

Thank you so much for all your messages and get well wishes! 🙏🏾 It has been some tough couple of days, but surgery went to plan 🙏🏾 I'm positive and ready for my recovery! 💪🏾 #LS19 #inSané pic.twitter.com/oX6yJ8OPVT