Manchester City - Les regrets de Nathan Ake après la défaite face à Leeds

Le défenseur central de Manchester City a regretté les mauvais choix tactiques des Mancuniens face à Leeds, ce samedi après-midi (1-2).

Nathan Ake n'a pas tardé à exprimer sa frustration après la défaite de Manchester City face à une équipe de Leeds réduite à dix (1-2) . Le défenseur a admis que les locaux ont laissé trop d'espaces en fin de rencontre, eux qui tentaient d'aller chercher les trois points face aux hommes de Marcelo Bielsa, bousculés physiquement.

Ce samedi, Manchester City a tenté 29 tirs durant ce match et a affiché une possession de balle de l'ordre de 71%. De son côté, Leeds a converti ses deux seules tentatives du match pour s'emparer les trois points, le tout en infériorité numérique. Forcément frustrant pour Nathan Ake, qui a été remplacé à l'heure de jeu par Pep Guardiola.

"Nous nous sommes laissés ouverts à la contre-attaque"

"C'était frustrant. Nous savions que ce serait difficile avant le match, mais la manière dont nous avons concédé les buts n'était pas excellente. Ils avaient le carton rouge alors nous avons poussé et poussé et n'avons pas pu marquer en seconde période", a ainsi déploré l'international néerlandais à BT Sport, avant d'argumenter.

"Après le match, c'est plus facile à dire. Nous nous sommes laissés peut-être un peu trop ouverts. Nous avons tellement poussé pour obtenir le deuxième but et c'est une très bonne équipe de contre-attaque. (...) Nous avons essayé de créer. C'est difficile quand toute l'équipe est derrière le ballon. Lorsque vous obtenez le premier retour, vous sentez que vous pouvez continuer. Nous nous sommes laissés ouverts à la contre-attaque" , a ainsi ajouté Nathan Aké, déjà tourné vers le match face au Borussia Dortmund.

"Lorsque vous ne marquez pas, évidemment, c'est difficile et nous devons nous assurer de bien défendre, ce que nous n'avons pas fait. Nous avançons et réfléchissons à cela. Nous avons un gros match mercredi", a rappelé le défenseur central recruté à Bournemouth. En effet, Manchester City n'a pas préparé de la meilleure des manières le quart de finale retour de la Ligue des champions face au Borussia Dortmund. Heureusement pour eux, les Anglais sont parvenus à s'imposer lors du match aller (2-1), mardi soir.