Manchester City-Manchester United (0-1) : Les Red Devils l'emportent pour l'honneur

Les Red Devils ont remporté la demi-finale retour de Carabao Cup mais avec un écart insuffisant pour se qualifier en finale.

Vainqueur de la demi-finale aller de Carabao Cup 3-1 à Old Trafford, avait toutes les cartes en main pour aller défendre son titre à Wembley. Pourtant, Pep Guardiola n'a pas caché qu'il se méfiait de avant le match retour et était conscient que son adversaire du soir était tout à fait capable de réaliser une "remontada" les conduisant en finale de la Carabao Cup. Et pour cause, Manchester United a déjà battu son rival à l'Etihad Stadium cette saison, en .

Mais si Pep Guardiola a eu raison de se méfier des Red Devils, Manchester City a assuré l'essentiel ce mercredi : la qualification. Et pourtant, les Red Devils ont pleinement joué leur chance. En effet, Manchester United a réussi pour la seconde fois de la saison à s'offrir le scalp de son voisin et rival mancunien, qui plus est sur sa pelouse, mais le retard accumulé lors du match aller était trop important pour obtenir son ticket pour Wembley.

Matic héros malheureux

Si Manchester City a largement dominé le premier acte, c'est Manchester United qui était en tête à la pause. Aguero à plusieurs reprises, mais aussi Mahrez ont buté sur David De Gea, faisant preuve d'inefficacité, une chose assez rare chez les Citizens depuis quelques saisons. Largement dominé par Manchester City, Manchester United a profité d'un coup de pied arrêté pour prendre les devants au tableau d'affichage par le biais de Nemanja Matic.

Sur un coup franc frappé par Fred, le Serbe était à la retombé et a placé une volée puissante du pied gauche surprenant Claudio Bravo. Avant la pause, Raheem Sterling a cru égaliser, mais son but a été refusé pour un hors-jeu. En seconde période, Manchester United s'est montré davantage dangereux dans le jeu, mais cela n'a pas suffi pour faire craquer de nouveau les Citizens. Les Red Devils ont même concédé des grosses occasions, mais à l'image de l'occasion mal exploitée par David Silva et Gündogan à un quart d'heure de la fin du match, les Citizens ont gâché.

Finalement, l'expulsion de Nemanja Matic à un quart d'heure de la fin du match a mis définitivement fin aux espoirs de Manchester United. En fin de rencontre, Sergio Aguero a également cru égaliser, mais son but a aussi été refusé pour un hors-jeu. Réduit à dix, dominé dans le jeu, Manchester United a fait le dos rond afin de conserver la victoire. Un succès certes anecdotique mais qui prouve que Manchester United est capable de réaliser des résultats face à des grosses équipes cette saison, malgré des carences certaines face aux équipes plus modestes.