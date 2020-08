Manchester City-Lyon : Cornet et Dembélé offrent l'exploit

Grâce à Cornet et un doublé de Dembélé, l'Olympique Lyonnais a réussi l'exploit de sortir Manchester City (3-1) et se qualifie pour les demies.

En conférence de presse, Rudi Garcia avait été obligé de mettre les points sur les "i" et de défendre son système en 3-5-2 qu'il utilise depuis la reprise et lors des gros matchs.

Contre , le technicien lyonnais n'a pas innové et est resté fidèle à sa ligne de conduite avec le même onze que celui aligné face à la Turin.

Comme face aux Turinois, les Lyonnais ont parfaitement maîtrisé leur plan. Mieux, face aux Citizens, les Gones se sont offerts une victoire et une qualification de prestige (3-1) grâce à Mawxel Cornet et un doublé de Moussa Dembélé.`

L'Ivorien, repositionné latéral gauche depuis des mois, est devenu la bête noire de Pep Guardiola depuis son arrivée à City avec quatre réalisations. Triple buteur la saison dernière lors des deux oppositions entre les deux formations, l'ancien Messin a remis ça à la 23eme minute ce samedi soir (1-0).

Sterling loupe l'immanquable

A la différence de Garcia, Guardiola a voulu innover en titularisant Eric Garcia en défense centrale. Un choix qui ne s'est pas avéré payant, non pas que l'Espagnol ait été en difficulté. Mais les Citizens ont donné l'air d'être perdus pendant toute une période, pris dans la profondeur sur la vitesse de Toko Ekambi.

Malgré son but égalisateur à 20 minutes du terme, De Bruyne n'a eu pas son influence, Gundogan également. Seul Sterling a mis un peu le feu dans la défense lyonnaise, à l’image de son festival de crochets sur l’égalisation ou cette première situation dangereuse en début de match (2eme). Mais l’Anglais a complètement ruiné les espoirs des siens, en loupant l’immanquable à cinq minutes de la fin pour égaliser.

Dembélé, le héros lyonnais

En menant à la pause, l’OL avait réussi le plan parfait. Mais, il fallait bien s’attendre à une réaction de Manchester City. Entre le manque de justesse technique qui s’est fait sentir au fil des minutes et l’envie des Anglais de revenir au score, a forcément subit dans le second acte.

Les entrées de Mahrez et autres ont amené un coup de boost mais le trio Guimaraes - Aouar - Caqueret a parfaitement joué son rôle d’harceleur, forçant Laporte ou Garcia à allonger sans succès. Mais comme face à Turin, les Lyonnais ont trop reculé et ont fait le bus devant la surface de Lopes.

Le portier a vu de nombreux ballons lui passer devant mais sans jamais vraiment être inquiété ou alors en voyant Sterling louper l’immanquable à deux mètres du but. Mais les dieux du football étaient encore une fois français à Lisbonne.

Et comme le PSG, c’est un remplaçant qui est venu donner la qualification ! « Puni » depuis deux matchs, Moussa Dembélé a répondu de la meilleure des manières avec un premier but rocambolesque où un hors-jeu et une faute n’ont pas été sifflé malgré le VAR. Puis en tuant le suspense et en profitant d’une faute de main d’Ederson, à quatre minutes de la fin. Oui, il y aura bien deux clubs français en demi-finales de la Ligue des Champions, une première dans l'histoire. Qui l’eut cru…