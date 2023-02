Manchester City : La résolution forte de Guardiola en cas de relégation

Pep Guardiola a fait part de ses intentions si jamais Manchester City venait à être relégué administrativement à l’étage inférieur.

L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, n’est pas inquiet outre-mesure par les infractions présumées aux règles financières dont se serait rendu auteur son club.

Lundi, la Premier League a accusé City de plus de 100 infractions à ses règles financières. Une interdiction de deux ans de participer aux compétitions européennes pour avoir enfreint le règlement du fair-play financier (FFP) de l'Uefa a été annulée par le Tribunal arbitral du sport (Cas) en 2020.

Guardiola promet de rester en cas de descente

"Le club a prouvé qu'il était complètement innocent", a déclaré Guardiola. "Ce qui s'est passé depuis lundi est la même chose que ce qui s'est passé avec l'Uefa. Nous avons déjà été condamnés. Vous devez comprendre que 19 équipes de la Premier League nous accusent sans que nous ayons la capacité de nous défendre. Nous avons la chance de vivre dans un pays merveilleux où tout le monde est innocent jusqu'à preuve du contraire. Mais nous, nous n'avons pas eu cette opportunité, nous sommes déjà condamnés. Je suis totalement convaincu que nous serons innocentés."

Guardiola a réitéré cette confiance lors d'une conférence de presse très offensive ce vendredi. Il a également déclaré qu'il pense que les accusations ont été nourries par des clubs rivaux. Lorsqu'on lui a demandé s'il croyait que c'était le cas, il a répondu : « Bien sûr, c'est la Premier League. Je ne sais pas pourquoi. Il faut demander aux directeurs généraux. Ils ont créé un précédent, avec ce qu'ils nous ont fait. Faites attention, faites attention à l'avenir car il y a beaucoup de clubs qui ont été accusés comme nous sans avoir la possibilité de se défendre. Qui sait ce qui se passera à l'avenir ? »

« Ils croient que nous ne nous sommes pas comportés correctement, nous pouvons l'accepter, mais laissez-nous nous défendre quand nous croyons que nous l'avons fait correctement », a-t-il poursuivi.

Guardiola a précédemment déclaré qu'il quitterait City si les allégations selon lesquelles ils ont enfreint les règles financières étaient prouvées. Cependant, il a dit qu'il n'avait pas l'intention de démissionner vendredi : "Je ne bouge pas de ce siège, je peux vous l'assurer. Je veux rester plus que jamais".

Il a déclaré que même si City est reconnu coupable et relégué par la commission, alors ils retourneront en Premier League. "Nous avons déjà été dans les divisions inférieures, a-t-il rappelé. Nous y retournerons - pas de problème. Nous allons appeler Paul Dickov et Mike Summerbee et nous allons recommencer. Mais ils devraient attendre. Nous allons nous défendre, comme nous l'avons fait dans la situation de l'Uefa."