Manchester City : la demande spéciale de Pep Guardiola à Erling Haaland face à Chelsea

Malgré le match nul face à Everton, Erling Haaland était très impliqué et va devoir montrer autant d'investissement contre Chelsea.

Le Norvégien s'est livré à une bataille acharnée avec le défenseur central des Toffees, Ben Godfrey, tout au long du match de la Saint-Sylvestre. Godfrey a apparemment réussit à entrée dans la tête d'Haaland lorsqu'il a été vu en train d'exciter la foule après avoir obtenu un coup franc et a célébré devant le défenseur après avoir marqué son 21e but de la saison en Premier League.

"Jouer avec cette passion est nécéssaire"

Erling Haaland a également été averti après un tacle appuyé sur Vitaliy Mykolenko, avant d'attraper James Tarkowski avec un bras écarté. Après le match, Pep Guardiola a révélé qu'il avait eu un mot avec l'attaquant pour qu'il garde le contrôle de ses émotions, mais l'entraîneur de Manchester City ne veut pas qu'il se retienne à Stamford Bridge jeudi soir.

Guardiola veut voir la même "passion" dans le choc crucial de Manchester City contre Chelsea, comme il l'a dit lors de la conférence de presse d'avant-match : "J'aime ça, la limite supplémentaire. Pas seulement lui, tout le monde. Ses comportements, vous devez toujours les utiliser [il montre sa tête]. Mais jouez avec cette passion. C'est nécessaire".

"Nous devons réduire l'écart avec Arsenal"

"Je préfère cela que d'être plat. Les attaquants doivent faire face à des défenseurs centraux durs et coriaces. C'est nécessaire. Demain (ndlr jeudi soir) il devra se battre avec Kalidou Koulibaly et Thiago Silva. C'est toujours un grand défi et c'est pourquoi la Premier League est si spéciale", a ajouté l'entraîneur espagnol visiblement fan de la personnalité du Norvégien.

Guardiola s'attend à un autre test "difficile" contre les Blues et a admis que Manchester City ne peut pas se permettre d'autres faux pas dans sa poursuite du leader du championnat, Arsenal. "[Ce sera] un match difficile, une équipe difficile, bien entraînée, Stamford Bridge, que dire, toujours difficile, j'attends avec impatience cette semaine, les différentes compétitions et les trois prochains matchs", a-t-il ajouté.

"Nous devons réduire l'écart en jouant bien et en gagnant des matchs, mais ils pourraient faire plus de 100 points s'ils gardent cette moyenne et nous ne les rattraperons pas, nous devons être presque parfaits et espérer qu'ils baissent, hier soir [contre Newcastle] ils étaient excellents", a conclu Pep Guardiola. Les champions en titre s'apprêtent à jouer trois matchs dans les huit prochains jours. Ils affronteront Chelsea jeudi et dimanche, respectivement en Premier League et en FA Cup, avant de se tourner vers un quart de finale de League Cup contre Southampton le 11 janvier.