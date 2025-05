Manchester City jamais puni pour les écarts au Fair Play Financier ?

L'affaire du FFP de Manchester City pourrait s'éterniser encore quelques années, avec un verdict imminent jugé « irréaliste ».

Au moins 115 chefs d'accusation pèsent sur l'Etihad Stadium depuis février 2023. Une audience indépendante sur une prétendue mauvaise gestion financière a été menée à bien, mais aucune décision n'a été rendue.

Le patron de City, Pep Guardiola, avait précédemment laissé entendre qu'une décision serait rendue au printemps 2025, mais ce n'est plus le cas. Selon The i Paper, la procédure pourrait encore « durer de nombreux mois ».

On parle de retraits de points, d'embargos sur les transferts, voire d'expulsion de City de l'élite anglaise. Les dirigeants de Manchester, ainsi que plusieurs rivaux ayant des intérêts directs dans leur sort, semblent encore loin de savoir ce que l'avenir leur réserve.

Maxime van den Dijssel, avocat spécialisé en droit du sport et contentieux chez Brandsmiths et expert en arbitrage, a déclaré à The i Paper : « L’engouement médiatique autour de cette affaire est tel que les gens ont presque oublié que c’est un phénomène récurrent en arbitrage. »

« Les arbitres ne prêteront pas forcément attention à l’engouement suscité par cette affaire. Ils auront beaucoup d’éléments à examiner, les enjeux sont considérables et ils devront couvrir tous les aspects. Ils ne voudront laisser aucune place à l’une ou l’autre des parties pour invoquer une injustice procédurale. » Il leur faudra un peu plus de temps pour rendre leur décision. Cela ne signifie pas forcément que la décision sera prise dans un sens ou dans l'autre, il s'agit plutôt de faire leur travail avec le plus de soin possible.

Cela nous amène à une situation où nous pourrions ne pas avoir de décision avant la saison prochaine. Ensuite, sous réserve des appels, il y aura beaucoup d'incertitude quant à leur classement en championnat et à son impact sur les autres clubs de la compétition. Il y a donc encore beaucoup d'incertitudes.

Je ne suis pas surpris que cela prenne autant de temps. C'est courant que les choses durent aussi longtemps. Ils doivent tous se réunir pour prendre une décision et l'examiner, et avec autant de documents, il est logique que cela prenne autant de temps.