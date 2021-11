Manchester City : Jack Grealish s'attendait à des débuts plus faciles

Jack Grealish a révélé qu'il était "vraiment proche" de rejoindre Manchester United en 2020 et qu'il "ne pouvait pas moins se soucier" d'être devenu le joueur le plus cher du football britannique lors de son transfert à Manchester City lors de la dernière fenêtre de transfert. L'international anglais a vu sa cote monter en flèche ces dernières saisons, une montée en Premier League avec Aston Villa en 2019 lui permettant de se frotter à l'élite.

Il n'a pas fallu longtemps pour que l'on s'intéresse à ses services, Old Trafford apparaissant comme un point de chute potentiel à un moment donné, mais Jack Grealish a finalement évité ces avances et s'est engagé à un nouveau contrat dans les West Midlands. Ce mardi, le meneur de jeu de 26 ans a raconté au Telegraph les coulisses de son transfert avorté chez les Red Devils.

"Nous étions tous d'accord sur la clause"

"J'étais vraiment proche de partir, mais rien ne s'est passé au final. Nous avons joué contre United dans un match de pré-saison et je n'étais pas censé jouer. Mais après le match contre United, j'ai dit à [Christian] Purslow et à mon agent : "Si je ne pars pas, je vais signer mon nouveau contrat". Je suis allé avec mon chien, j'ai signé le contrat et j'ai joué plus tard dans la journée. Nous étions tous d'accord sur la clause et si une équipe la touche, c'est gagnant-gagnant car cela signifie que j'ai fait une saison incroyable et que Villa a obtenu plus de 100 millions d'euros".

Cette clause a été déclenchée par City, champion de Premier League, à l'été 2021, les Skyblues pouvant réussir là où les Red Devils avaient échoué. Expliquant pourquoi il s'est éloigné de son club d'enfance pour faire partie de l'équipe de stars de Pep Guardiola à l'Etihad Stadium, Grealish a déclaré : "Vous n'avez qu'une seule chance dans votre carrière et elle passe vite. J'ai le sentiment que Villa se dirige vers l'Europe, mais je ne savais pas combien de temps cela prendrait pour nous".

"Si je n'étais pas venu ici, je l'aurais regretté à jamais. Je me souviens avoir entendu Michael Owen dire la même chose du Real Madrid. Si vous regardez la plupart de mes coéquipiers de l'équipe d'Angleterre, je suis probablement l'un des derniers à avoir joué la Ligue des champions. Vous pouvez probablement en compter deux ou trois qui ne l'ont pas fait, comme Kalvin Phillips ou Sam Johnstone. J'y ai joué quatre fois maintenant et j'ai adoré chaque moment. C'est complètement différent de la Premier League, un niveau et une façon de jouer complètement différents".

"Beaucoup plus difficile que je ne le pensais"

"C'est celle que nous voulons tous gagner. Le manager est venu ici et a gagné tout le reste, nous sommes tous désespérés de la gagner et je suis venu ici pour essayer de les aider". À propos de sa forme personnelle, celui qui a marqué deux buts et délivré trois passes décisives en 15 apparitions pour City cette saison s'est dit prêt à prouver sa réelle valeur.

"J'ai tellement plus à donner. J'ai trouvé cela beaucoup plus difficile que je ne le pensais, en m'adaptant à un manager et à des coéquipiers différents. Au début, je pensais que j'aurais plus de ballons à jouer, plus de passes décisives et de buts, mais ça ne marche pas du tout comme ça. Je suis loin d'avoir eu autant de ballons qu'à Villa. Je ne dirais pas que j'ai eu du mal, mais j'ai eu du mal à m'y habituer au début. Je n'ai pas eu les passes décisives et les buts que j'ai eus la saison dernière, mais je ne suis pas du genre à douter de moi", a ainsi déclaré le milieu offensif. Bientôt le déclic ?