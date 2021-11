Manchester City - Ilkay Gundogan : "Cela aurait pu faire 3-0 ou 4-0 à la mi-temps"

Le milieu de terrain de Manchester City, Ilkay Gundogan, estime que les rivaux de Manchester United ont eu de la chance dans le derby de samedi, car son équipe aurait pu mener "3-0 ou 4-0" à la mi-temps, tant sa domination était grande. Un but contre son camp d'Eric Bailly et une frappe de Bernardo Silva peu avant la pause ont suffi à donner les trois points à Manchester United à Old Trafford. Cependant, le score ne reflète pas exactement la physionomie du match, dominé par les hommes de Pep Guardiola.

À propos de la victoire, l'international allemand Gundogan a déclaré : "C'était vraiment amusant, assez plaisant. C'était une bonne première mi-temps où nous aurions pu marquer plus de buts. Cela aurait pu faire 3-0 ou 4-0 à la mi-temps. Leur gardien a fait des arrêts incroyables. La deuxième mi-temps a consisté à rester patient, à conserver le ballon, à garder la possession du ballon, à se passer le ballon, à se mettre dans un certain rythme et à ne pas leur donner d'occasions. Je ne me souviens pas qu'ils aient eu la moindre occasion en seconde période". Une domination sans partage, qui a impressionné bon nombre d'observateurs, samedi, de l'autre côté de la Manche.

"La performance était toute aussi impressionnante"

Parmi eux, l'ancien défenseur de City, Joleon Lescott, qui estime que leur domination était tout aussi impressionnante que la fameuse victoire 6-1 à Old Trafford il y a dix ans, un résultat qui, selon beaucoup, a signalé le changement de l'équilibre des forces à Manchester. "Le score n'était pas aussi impressionnant que le 6-1, mais la performance était toute aussi impressionnante", a déclaré Lescott au site Web de City. "Je ne sais pas si Pep ne s'est pas rendu compte (qu'il n'a pas fait de remplacements) ou si c'était intentionnel (mais) c'était un derby, vous vous attendez à ce qu'il y ait des changements, avant de sortir, le manager dit normalement 'courez à fond et à la 70e minute je vous changerai', mais le fait que les gars auraient pu jouer une autre prolongation et continuer à se passer le ballon est juste fou", a analysé l'ancien défenseur, fan.

Manchester City a désormais remporté huit matches de Premier League à Old Trafford, plus que toute autre équipe, et ce match restera certainement comme l'un des plus marquants. L'équipe de Guardiola n'a pratiquement pas eu à transpirer en deuxième mi-temps pour s'imposer, avec 67 % de possession de balle et 16 tirs au but contre 5 pour United. Cette victoire permet qui plus est à City de revenir à trois points du leader de la Premier League, Chelsea, qui n'a pu faire qu'un match nul contre Burnley.