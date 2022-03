Manchester City : Guardiola tire son chapeau à ses troupes

Manchester City a été trop fort pour son rival de Manchester United, dimanche lors du derby opposant les deux équipes (4-1). Même si les Red Devils ont réalisé une première période correcte, il n’y a vraiment pas eu photo entre les deux formations.

Le Catalan bluffé par son équipe en deuxième période

City conserve six points d'avance sur Liverpool, qui a joué un match de plus, après une victoire qui aurait pu être plus large s'ils avaient saisi toutes les occasions qu’ils se sont créées. United était privé de Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani, Luke Shaw et Raphael Varane et toutes ces absences ont visiblement pesé lourd pour les visiteurs.

Après ce confortable succès, Pep Guardiola a logiquement fait part de sa satisfaction. "Nous les avons beaucoup laissés courir en première mi-temps, mais nous avons réalisé une excellente performance, a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse d'après-match. Je suis tellement exigeant, mais je connais mes limites et celles des joueurs et, [en] deuxième mi-temps, à tous points de vue, la prestation était tout ce qu'il y avait de mieux".

Guardiola encourage Grealish

« Nous avons senti dès la première minute de la deuxième mi-temps que nous avions le match en main, a poursuivi le coach catalan. Aujourd'hui, ce que nous avons fait de mieux, surtout en deuxième mi-temps, c'est de jouer avec le rythme que nous devons avoir. Quand ils se sont exposés, nous avons trouvé des joueurs dans les intervalles. Aujourd'hui, nous l'avons fait vraiment, vraiment bien ».

Kevin De Bruyne et Riyad Mahrez ont été les héros de la rencontre avec un doublé réussi chacun, mais Guardiola a tenu à mettre en avant une autre des individualités, en l’occurrence Jack Grealish. "Il a été excellent. [A un moment donné], il comprendra dans le dernier tiers du terrain quand c’est à lui de jouer « cette balle est à moi ». Il est très généreux. Quand vous voyez Phil [Foden] et Riyad [Mahrez] ils savent quand c’est à eux de jouer. C'est la prochaine étape pour Jack, mais en termes de prise de décision, et d'utilisation des joueurs dans l'espace, il a été exceptionnel."