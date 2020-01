Manchester City, Guardiola sera là "à 100%" la saison prochaine

Pep Guardiola a rassuré les supporters citiziens sur son avenir : il restera dans els Eastlands la saison prochaine.

Avant de défier ce samedi dans le cadre de la 23eme journée de , l’entraîneur de Pep Guardiola a rassuré les supporters des SkyBlues en conférence de presse.

Real Madrid, Bale encore puni par Zidane

L'entraîneur d'un club de Manchester City loin d'être aussi fringant que la saison passée en championnat ne partira que s'il y est forcé : "Je l’ai dit plusieurs fois, à moins que le club ne me vire, je vais rester à 100%. Même si ça se passe mal et que nous ne sommes pas en , je ne partirai pas.", a estimé l'ancien coach du Barça.

L'article continue ci-dessous

"Quand on est entraîneur, il y a des bons et des mauvais moments, on ne gagne pas à chaque fois. Ce qui compte, c’est ce que nous allons faire et comment on peut progresser.", a ajouté le coach espagnol.

Pour rappel, Manchester City reçoit Crystal Palace ce samedi (16h) pour le compte de la 23eme journée de Premier League.