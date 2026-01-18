Manchester City : Guardiola partant ? La bombe est lâchée

L'ancien entraîneur du FC Barcelone affichait une mine déconfite après la lourde défaite de son équipe lors du derby mancunien samedi. Désormais, le consultant Richard Keys pense que Guardiola quittera l'Etihad avant le prochain match de Premier League.

Bien que le contrat de Guardiola avec City expire en 2027, des rumeurs laissent entendre qu'il pourrait quitter l'Etihad dès la fin de la saison. L'ancien entraîneur du Bayern Munich est interrogé à maintes reprises sur son avenir, ce qui commence à l'agacer. Il a toutefois insisté sur le fait qu'un départ n'est « pas à l'ordre du jour » pour le moment.

« Ces trois ou quatre dernières années, à intervalles réguliers, on me pose la même question », a-t-il déclaré en décembre. « Alors oui, tôt ou tard, je partirai. Je ne sais pas, peut-être à 75 ou 76 ans, je quitterai Manchester City. Je comprends cette question : quand est-ce que mon contrat arrive à terme ? Mais comme vous l'avez si bien dit, il me reste 18 mois. J'en suis ravi. J'étais enthousiasmé par la progression de l'équipe et par le fait d'être là. C'est tout ce que je peux dire. Mais vous savez, cette question revient chaque saison à un moment ou un autre, alors ça va. Tellement souvent. Le club et moi sommes très proches quant à la décision que nous devons prendre, et advienne que pourra.

Le problème, c'est qu'il n'y a aucune discussion. Point final. Il n'y a aucune discussion. J'ai dit lors de ma deuxième saison que je ne serais pas là éternellement. Personne n'est éternel. Mais il n'y a aucune discussion. Alors, que va-t-il se passer ? » Bien sûr, le club doit être prêt à tout, pour les joueurs, pour les dirigeants, sauf pour les propriétaires, à moins qu'ils ne décident de vendre le club, ce qui, à mon avis, n'arrivera pas. Pour le reste, le club devra être prêt. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant.

Un Guardiola visiblement agacé a ensuite ajouté, en réponse à une question sur la possibilité que ce soit sa dernière saison à City : « J'ai déjà répondu à cette question il y a deux questions ! Alors me voilà. Que va-t-il se passer ? Qui sait ? Même si j'ai un contrat de dix ans, ou de six mois, le football est imprévisible. Pour l'instant, je me concentre sur West Ham, je vais passer quelques jours avec mon père, et c'est tout. » « On revient et ce sera Nottingham Forest et Sunderland, Chelsea et Brighton, et tout le reste qui nous attend. »

Après la cuisante défaite de City face à Manchester United, Keys a fait une prédiction audacieuse concernant Guardiola. Il a avancé que l'entraîneur de Chelsea, Enzo Maresca, récemment limogé, prendrait les rênes si Guardiola partait la semaine suivante. Mais si cela ne se produisait pas, Vincent Kompany, du Bayern Munich, ferait son retour à l'Etihad, cette fois-ci en tant qu'entraîneur.

Sur beINSPORT, Keys a déclaré : « Je le répète, je pense que c'est certain qu'il partira à la fin de la saison, mais n'excluez rien. Et si cela arrive, souvenez-vous d'où vous tenez cette information, n'excluez pas un départ cette semaine. Et s'il part cette semaine, Maresca sera en charge pour le match contre les Wolves. »

Son collègue présentateur, Andy Gray, a ri de cette déclaration, mais Keys a maintenu ses propos.