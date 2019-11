Manchester City - Guardiola "ouvert" à une prolongation

L'entraîneur catalan est sous contrat avec les Citizens jusqu'en 2021 mais assure qu'il n'est pas contre l'idée de prolonger l'aventure à Manchester.

Le contrat actuel de Pep Guardiola court jusqu'en juin 2021, à l'issue de la cinquième saison du manager espagnol dans le nord de l' . Un séjour plus long qu'à Barcelone (quatre ans) ou au (trois saisons).

Mais l'intéressé assure qu'il est heureux en . "Cela dépend des résultats, après cinq ans, nous verrons ce qui arrivera, a-t-il déclaré en conférence de presse avant le déplacement à . Je suis ouvert à ça, je me sens tellement bien ici.

"Ce n'est pas la même chose d'entraîner cinq ans ou deux. Tout le monde est frais après deux saisons. Je parle pour moi et je veux voir mes joueurs, l'environnement, comment nous travaillons ensemble, c'est la chose la plus importante.

"Nous devons sentir que nous pouvons encore le faire ensemble, en profiter ensemble. Quand je sentirai que ce n'est plus le cas, alors j'en parlerai avec le club."

Guardiola avait quitté le Barça en disant être épuisé avant de prendre une année sabbatique pour recharger les batteries en 2012. Mais il assure que cette expérience n'aura aucun impact sur sa décision de rester à l'Etihad. "Je suis plus vieux et j'ai déjà [entraîné dans] trois championnats incroyables.

"C'est différent maintenant, j'ai plus d'expérience, peut-être qu'avec l'expérience que j'ai maintenant je resterais. Il reste encore 18 mois, c'est très long en football, c'est pourquoi le club et moi-même sommes d'accord, on joue demain, on fait de notre mieux et après on voit comment ça se passe. Je fais beaucoup confiance au club et le club me fait confiance. Le reste décidera."