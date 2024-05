Manchester City : Guardiola dos au mur

Manchester City aurait fixé à Pep Guardiola une date limite pour prendre une décision définitive sur son avenir

Depuis son arrivée à Manchester City en 2016, Guardiola a transformé le club en une force dominante du football anglais et européen. Sous sa direction, City a remporté 15 trophées majeurs, dont six titres de Premier League. Sans surprise, la hiérarchie du club est impatiente de voir le joueur de 53 ans s'engager dans un nouveau contrat après une ère de succès sans précédent - mais le départ de Guardiola semble de plus en plus probable.

Les relations étroites qu'entretient Guardiola avec le directeur du football de City, Txiki Begiristain, lui garantissent la liberté de décider quand et comment il partira. Selon ESPN, Guardiola pencherait pour un départ après la Coupe du monde des clubs de la FIFA élargie en 2025. Mais le club souhaiterait une décision définitive d'ici Noël afin de disposer de suffisamment de temps pour planifier la succession.

Après la victoire 3-1 contre West Ham, qui a permis au club de remporter un quatrième titre consécutif en Premier League, Guardiola a admis qu'il était « plus proche de partir que de rester ». Il a également fait part d'un sentiment de fatigue et d'un manque de motivation pour se préparer à une nouvelle saison, suggérant que les exigences physiques et mentales de son rôle sont en train de faire des ravages.

Des sources indiquent à ESPN qu'il est peu probable que Guardiola cherche un autre emploi dans la gestion de club une fois qu'il aura quitté City. Il a plutôt exprimé le désir de diriger une équipe nationale lors d'un tournoi majeur. La Coupe du monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, représente une opportunité alléchante pour l'Espagnol de réaliser cette ambition.

City est parfaitement conscient du défi que représente le remplacement de Guardiola. Son impact sur le club va au-delà des trophées remportés, puisqu'il a remodelé le style de jeu de l'équipe et apporté un nouveau niveau de professionnalisme. Le club souhaite disposer d'autant de temps que possible pour identifier et évaluer les remplaçants potentiels, conscient de l'ampleur de la tâche qui l'attend. Cette période de transition sera cruciale, non seulement pour conserver l'avantage compétitif du club, mais aussi pour préserver la culture et la philosophie que Guardiola a inculquées.