Manchester City : Gaël Clichy révèle les secrets d'entraînement de Pep Guardiola

L'ancien joueur de Manchester City, Gaël Clichy, s'est exprimé sur les exigences strictes de Pep Guardiola en matière d'entraînement.

Pep Guardiola est considéré comme l'un des plus grands entraîneurs de tous les temps, encore plus après avoir mené Manchester City à la gloire européenne, et est connu pour ses exigences élevées. Gaël Clichy a passé six ans à Manchester City, après avoir passé huit ans à Arsenal, où il a travaillé avec le légendaire manager Arsène Wenger.

"Avec Guardiola, les détails sont très importants"

Le Français, qui a fait partie de l'équipe de Guardiola pendant un an avant son départ, a été invité à comparer les deux entraîneurs et a déclaré à Tivibu Spor : "Deux générations différentes. Arsène avait deux assistants et un entraîneur des gardiens. Pep avait huit ou neuf entraîneurs qui travaillaient avec lui".

"Aujourd'hui, les détails sont très importants. Dans le passé, si vous aviez le meilleur joueur, vous gagniez la plupart des matches. Les clubs disposant de budgets plus modestes essayaient de compliquer la tâche des grands joueurs. Il fallait prendre soin de sa santé, de son mode de vie. Il fallait bien dormir, bien manger, bien travailler", a analysé l'ancien international français.

"Guardiola avait des règles strictes"

"L'argent dépensé par le club est très important dans le football de nos jours. Pep Guardiola avait des règles strictes, mais c'est très normal. Par exemple, si vous pesiez deux kilos de plus que la normale, vous ne vous entraîniez pas ! Vous ne faisiez que courir et travailler à l'écart de l'équipe", a conclu Gaël Clichy.

Pep Guardiola a connu le succès tout au long de sa carrière d'entraîneur. Il a aidé l'équipe légendaire de Barcelone à remporter deux Ligues des champions et trois Ligues des champions.

Il a ensuite remporté trois titres de Bundesliga avec le Bayern Munich avant de prendre les rênes de City, où il a mené son équipe à cinq victoires en Premier League et à la Ligue des champions. L'Espagnol tentera de s'appuyer sur le triplé de la saison dernière en menant Manchester City vers encore plus de titres lors de la campagne 2023-24.