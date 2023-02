Manchester City : Erling Haaland toujours pas rassasié

Erling Haaland a trouvé le chemin des filets lors de la victoire de Manchester City contre Arsenal ce mercredi soir à l'Emirates Stadium.

Du haut de ses 22 ans, Erling Haaland est en perpétuel progression sur et en dehors du terrain. Si le Norvégien nous a habitué à enchaîner les buts, il a souvent été moins à l'aise face à un micro. Et même dans ce domaine, l'ancien attaquant du Borussia Dortmund devient un crack. Habitué aux réponses courtes et froides, Erling Haaland commence à manier l'ironie à merveille.

"Pas facile de jouer contre Arsenal"

Buteur face à Arsenal, Erling Haaland a inscrit le troisième but de Manchester City venant mettre la cerise sur le gâteau d'une performance éblouissante contre l'équipe de Mikel Arteta, qui a perdu son emprise sur la première place après des mois au sommet de la Premier League. Le but de Haaland était son premier en quatre matches - une sorte de disette de buts par rapport aux normes impeccables qu'il s'impose - et le Norvégien a préféré en plaisanter.

"Nous sommes tous d'accord pour dire qu'Arsenal a été la meilleure équipe cette saison, alors venir jouer contre eux n'est pas facile, mais nous avons joué un match incroyable et obtenu trois points vraiment importants - nous sommes de nouveau dans la course", a déclaré Haaland. "City est 'nous', pas moi, ce sont les champions, donc on peut dire [que c'était une performance de champions]".

"Cela fait 20 minutes que je n'ai pas marqué !"

"Suis-je soulagé d'avoir mis fin à cette période de disette ? Cela fait 20 minutes que je n'ai pas marqué de but - donc je dois continuer à travailler ! C'était tellement positif, nous avions besoin de ce but et maintenant nous devons continuer sur notre lancée, car c'est ce que Manchester City devrait faire", a ajouté le Norvégien, faisant référence au fait qu'il ait marqué vingt minutes avant le terme de la rencontre.

Erling Haaland restait sur trois matches de championnat sans avoir marqué le moindre but, à savoir une période de disette d'environ 250 minutes, soit la plus longue en match officiel depuis son arrivée à Manchester City. Rien d'inquiétant, bien évidemment, mais quelque chose d'inhabituel pour le Norvégien qui a habitué les observateurs à l'excellence.

Erling Haaland a maintenant marqué 26 buts en Premier League cette saison, le plus grand nombre de buts inscrits par un joueur de Manchester City en une saison campagne dans la compétition, avec Sergio Aguero en 2014-15. Le Norvégien aura quinze matches pour battre le record de l'Argentin ce qu'il pourra faire dès ce week-end avec un déplacement sur le terrain de Nottingham Forest, tandis qu'Arsenal se rendra à Aston Villa.