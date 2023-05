Manchester City : "Erling Haaland a la même mentalité que Lionel Messi"

Pep Guardiola affirme que le Norvégien a un trait commun avec Messi, mais estime que de telles comparaisons n'aident pas la star de Manchester City.

L'attaquant norvégien a atteint le cap des 50 buts toutes compétitions confondues en convertissant un penalty à la troisième minute de la victoire 2-1 de City sur Fulham ce week-end. Il a également inscrit son 34e but en championnat, ce qui lui permet de rejoindre Alan Shearer et Andy Cole au palmarès du plus grand nombre de buts en Premier League en une seule saison.

"Être comparé à Messi n'aidera pas Erling"

Grâce à ses exploits en Angleterre, Erling Haaland est déjà comparé à Lionel Messi, mais Guardiola insiste sur le fait que la superstar du Paris Saint-Germain n'a rien à envier à lui. "Personne ne peut se comparer à Messi, cela n'aidera pas Erling, mais en termes de buts et de mentalité, oui", a déclaré Guardiola, qui a dirigé Messi pendant quatre ans à Barcelone.

"Messi l'a fait chaque saison au cours des 10 ou 15 dernières saisons, mais Erling a atteint le même niveau en termes de buts. C'est presque à chaque match qu'il marque un but. Mais Messi est le joueur le plus complet que j'ai vu en termes de vision, de dribbles, de passes, de compétitivité, dans beaucoup de choses qui sont difficiles. J'espère qu'Erling pourra être aussi proche de Leo, ce sera formidable pour nous et pour lui", a ajouté l'Espagnol.

"Son jeu peut encore s'améliorer"

Guardiola a ensuite salué Haaland pour sa "confiance en lui" et son insatiable soif de réussite. Le manager estime également que Haaland n'a pas encore exploité tout son potentiel et insiste sur le fait que son jeu peut encore beaucoup s'améliorer : "Je l'ai toujours dit avec Erling, ce sera difficile quand on voit ce qu'il a fait et s'il ne marque pas les buts qu'il marque maintenant, les gens diront 'Oh, il est dans une mauvaise situation', mais son jeu peut encore s'améliorer".

"Nous en avons parlé", a-t-il ajouté. "Les mouvements, je ne dirais pas dans la surface, mais le jeu lui-même. Je pense qu'il a le sentiment que c'est suffisant. Je pense qu'il a le désir de s'améliorer en tant que joueur, tant qu'il l'a, il peut le faire. Aller au travail en sachant que l'on peut faire quelque chose de mieux, c'est la voie à suivre".

"Je le connais un peu et je sais qu'il est très compétitif et positif dans son état d'esprit. Il a une incroyable confiance en lui. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est de la confiance en soi de dire que je vais marquer. Arriver dès sa première saison et marquer 50 buts, il a égalé le record de deux légendes, Andy Cole et Alan Shearer, c'est énorme", a conclu Pep Guardiola. Si Haaland marque à l'Etihad Stadium mercredi contre West Ham, il établira un nouveau record de Premier League pour le plus grand nombre de buts en une seule saison.