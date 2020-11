Manchester City, De Bruyne négocie seul sa prolongation de contrat

La star belge a hâte de rester à l'Etihad Stadium et mène avec bonheur ses premières négociations en solo.

Le milieu de terrain de , Kevin De Bruyne, a confirmé qu'il était en pourparlers avec Manchester City au sujet d'une prolongation de contrat et qu'il se représentait seul en l'absence de son ancien agent, Patrick De Koster. Le joueur de 28 ans est actuellement sous contrat avec les pensionnaires de l'Etihad Stadium jusqu'en 2023 après avoir signé un nouveau contrat en janvier 2018 suite à son arrivée de Wolfsburg en 2015.

Élément clé de l'équipe de Pep Guardiola, Kevin De Bruyne est fortement courtisé par Manchester City qui est désireux de le verrouiller pour encore longtemps, l'international belge susceptible d'obtenir une augmentation de salaire après avoir remporté le joueur de l'année PFA la saison dernière. De Bruyne lui-même semble satisfait de rester là où il est et gère lui-même les discussions initiales - ce qui permet de souligner que la situation devrait être assez facile à régler.

"Si je ne voulais pas rester, quelqu'un aurait fait la médiation"

"Je suis heureux à Manchester. Je suis dans un bon club. De bons propriétaires. Un bon club. Nous discutons un peu, mais nous ne sommes pas très loin dans les négociations", a déclaré De Bruyne à Het Laatste Nieuws. Lorsqu'on lui a demandé si des avocats étaient impliqués, le milieu de terrain a répondu : "Maintenant, je le fais moi-même. J'aimerais rester à Manchester City, donc ce n'est pas une situation difficile. Si je ne voulais pas rester, il faudrait quelqu'un pour faire la médiation".

De Bruyne a fait 10 apparitions pour Manchester City toutes compétitions confondues cette saison avec sept passes décisives et un but à son actif. Au total, le Belge a fait 232 apparitions pour l'équipe de , totalisant 96 passes et 58 buts. L'ancienne star de Barcelone, Xavi, a récemment désigné De Bruyne comme le meilleur milieu de terrain du monde, notant qu'il a probablement été aidé par la présence de Guardiola. "Kevin de Bruyne, de Manchester City, me semble d'un autre niveau, brutal, il est capable de faire la différence. Il est le meilleur milieu de terrain du monde et relativement jeune", a déclaré Xavi à Airways.

"Pep est le meilleur manager du monde. Il a donné une tournure à notre sport. Il est très bon pour ce qu'il transmet et sa capacité de leadership. De plus, la façon dont il nous a convaincus, il est très bon", a conclu l'Espagnol. Kevin De Bruyne a joué les 90 minutes dimanche alors que la a remporté une victoire 2-0 contre l' dans la Ligue des Nations. Le résultat laisse l'équipe de Roberto Martinez n'ayant besoin que d'un match nul contre le mercredi pour revendiquer la première place de leur groupe.