Belgique - Angleterre (2-0), les Diables Rouges font le boulot

Dans son fief du stade Roi Baudoin, la Belgique n’a pas manqué à son devoir ce dimanche en prenant le meilleur sur l’Angleterre (2-0).

Bousculés par les Three Lions lors du match joué à Wembley, les Belges ont pris leur revanche ce dimanche lors de l’avant-dernière journée de la Ligue des Nations. A domicile, et malgré l’absence du public, les demi-finalistes se sont fait respecter, avec une victoire par deux buts d’écart et qui ne souffre d’aucune contestation.

La a frappé d’entrée

Les débats ont été pliés dès la première demi-heure. Inspirés offensivement, les locaux ont vite trouvé la faille. D’abord par l’intermédiaire de Youri Tielemans. L’ancien monégasque a été en verve face aux joueurs qu’il affronte chaque semaine en championnat, ouvrant le score d’une belle frappe à l’entrée de la surface (10e). C’est ensuite Dries Mertens qui s’est distingué. La star de a fait mouche sur un remarquable coup franc. Un tir du droit au-dessus du mur, parfaitement exécuté.

L'article continue ci-dessous

Ces deux pions ont venus matérialiser la bonne entrée en matière des Belges. Et aussi un premier acte très intéressant. Le second de leur part a été moins abouti, car la fatigue s’est invitée. Mais, cela ne les a pas empêchés de se créer d’autres opportunités aux avant-postes, comme les deux frappes de Romelu Lukaku en fin de partie. La première a été repoussée par Jordan Pickford (77e) et la seconde (90e) est passée hors cadre.

Plus d'équipes

Des Three Lions très timides

L’ , pour sa part, a beaucoup attendu avant de se montrer menaçante. Et ce fut sans grande conviction. A l’exception d’une tentative de Harry Kane à la 44e, bien repoussée par Thibaut Courtois, les visiteurs n’ont rien montré de séduisant aux avant-postes. Les nombreuses absences qu’ils accusaient au coup d’envoi peuvent éventuellement expliquer cette prestation morne.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world

Avec ce succès, la Belgique est assurée de rejoindre la dans le Final Four de la Ligue des Nations. Les Diables Rouges n’auront pas à disputer un match couperet contre le la semaine prochaine, vu que la sélection scandinave s’est fait accrocher à domicile par l’ (1-1).