Manchester City - Crystal Palace (2-2), Man City accroché malgré Aguero

Malgré un doublé d’Aguero en fin de match, Manchester City n’est pas parvenu à se défaire de Crystal Palace, ce samedi à l’Etihad Stadium.

a encore laissé filer de précieux points en . Les Eastlands ont été contraints au partage de points par , et ce malgré une nette domination tout au long de la rencontre. Les Londoniens ont même mené au score pendant une bonne partie du match.

A la 39e minute, le Turc Cenk Tosun, l’ancien joueur d’ , a donné l’avantage aux visiteurs sur une tête à la suite d’un corner. Après avoir pris les devants, l’équipe de Hodgson a ensuite tout fait pour garder sa cage inviolée. Elle a tenu jusqu’à la 82e minute. Le moment qu’a choisi Sergio Aguero pour rétablir la parité d’une belle volée suite à une passe de Gabriel Jesus.

Manchester City refroidi avant le gong

L’attaquant argentin a profité de la période de doute chez les Eagles pour frapper une seconde fois cinq minutes plus tard. Sur un centre millimétré de Benjamin Mendy, il a placé un coup de casque imparable, mettant le cuir hors de portée du gardien adverse. Ça faisait 2-1 et on pensait City avoir fait le plus dur et parti pour célébrer une victoire précieuse. C’était sans compter sur l’orgueil des Londoniens. Ces derniers se sont redressés et ont réussi à sauver le nul après que Wilfried Zaha a poussé Fernandinho à la faute avec un but contre son camp.

250 - Sergio Aguero has scored his 250th goal in all competitions for Man City, in what is his 360th appearance for the club. Glut. #MCICRY — OptaJoe (@OptaJoe) January 18, 2020

Le coup était dur à encaisser pour les Sky Blues. Ce but pris dans les arrêts de jeu pourrait bien sonner le glas de leurs ambitions pour le titre. Si l’emporte dimanche contre , les hommes de Guardiola accuseraient un retard de 16 points sur le leader. À quinze journées de la fin, ce retard paraitrait irrattrapable.