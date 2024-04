Manchester City - Chelsea : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Après son élimination de la Ligue des Champions, Manchester City va chercher à se refaire une santé en prenant le dessus sur Chelsea en Cup.

Manchester City a abandonné cette semaine son rêve d’un deuxième triplé consécutif. Les Sky Blues ont quitté la Ligue des Champions au stade des quarts de finale en perdant aux tirs au but contre le Real Madrid. Mais, l’équipe de Guardiola n’a pas le temps de cogiter. Dès ce samedi, elle va devoir se retrousser les manches pour essayer d’assurer sa place en finale de la Cup.

L’équipe de Man City revancharde

Les champions d’Angleterre en titre affrontent Chelsea. Il y a encore quelques semaines, les Eastlands n’auraient pas eu grand-chose à craindre des Blues. Mais, voilà, l’équipe londonienne est en plein redressant. Emmenée par un Cole Palmer impressionnant, la bande à Pochettino reste notamment sur deux succès impressionnants à domicile (4-3 contre MU et 6-0 contre Everton). La méfiance est donc de mise pour les tenants du titre.

Il serait quand même surprenant de voir les Citizens se prendre les pieds dans le tapis une nouvelle fois. Même si l’objectif demeure le championnat, ils ne comptent pas laisser filer cette compétition. Avec un calendrier désormais allégé, ils sont déterminés à remporter le doublé.

Cela fait 28 matches que City n’a pas perdu le moindre match. A domicile, cette équipe reste même sur 42 rencontres sans le moindre accroc. C’est dire à quel point il serait surprenant de voir la bande à Guardiola se faire battre ce week-end.

Getty Images

Chelsea n’a rien à perdre

Côté Chelsea, on aborde ce rendez-vous sans pression particulière. Certes, c’est peut-être la dernière opportunité d’éviter une deuxième saison blanche consécutive et aussi de valider un accessit européen pour la saison prochaine, mais les Blues savent qu’ils ne partent pas favoris. Cela reste quand même le meilleur contexte pour se sublimer. Notons aussi que Chelsea a une revanche à prendre par rapport à Man City. La saison dernière, dans cette même compétition, les Sky Blues les avaient laminés 4-0.

Horaire et lieu du match

½ finale de la FA Cup

Stade Etihad Stadium de Manchester City

A 18h15 française

Manchester City – Chelsea

Les compos probables de Manchester City – Chelsea

Manchester City : Ortega; Walker, Stones, Dias, Ake; Rodri; Foden, De Bruyne, Alvarez, Doku; Haaland

Chelsea : Petrovic; Gusto, Chalobah, Silva, Chilwell; Caicedo, Fernandez; Palmer, Gallagher, Sterling; Jackson.

Sur quelle chaine suivre le match Manchester City - Chelsea

La rencontre entre Manchester City et Chelsea sera à suivre ce samedi à partir de 18h15 sur la chaine BeIn Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIn Connect.