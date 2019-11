Manchester City-Chelsea (2-1), la belle réaction de City

Manchester City s’est remis dans le sens de la marche en PL en battant Chelsea (2-1). Les Eastlands ont fourni une réaction de champion.

Battu par lors du match précédant la trêve internationale, devait à tout prix faire le plein de points lors de la réception de ce samedi. Le contrat a été rempli. Bien qu’ayant concédé l’ouverture du score suite à un très beau but de N’Golo Kanté, les champions en titre ont su glaner la victoire qu’ils convoitaient. À défaut de se relancer dans la course au titre, ils ont donc su ne lâcher définitivement. Et cette victoire a de quoi leur faire un bien fou au moral.

Ce sont donc les Londoniens qui ont été les premiers à trouver la faille. N’Golo Kanté, déjà buteur contre Liverpool en début de saison, a signé sa deuxième réalisation en réussissant une superbe incursion dans la surface avant d’enchainer avec un tir croisé. Avec un peu de réussite, le ballon a fini au fond et les visiteurs se voyaient récompenser pour leur bonne entame de match. L’équipe de Frank Lampard n’a cependant pas réussi à préserver ce résultat trop longtemps. Huit minutes après, la parité a été rétablie.

46.74 - Man City's possession figure of 46.74 today is the lowest recorded by a side managed by Pep Guardiola in any of his 381 top-flight matches in charge. Academic. #MCICHE — OptaJoe (@OptaJoe) November 23, 2019

Kevin De Bruyne a relancé les Sky Blues à la 29e minute en plaçant un tir du gauche de 18 mètres. Le ballon était, certes, dévié mais il aurait assurément également fini au fond sans ce coup de pouce. Un premier but de City, et qui fut suivi par un second huit minutes plus tard. Riyad Mahrez faisait le show sur son côté droit. Servi par Rodri, le champion d’Afrique a effacé deux défenseurs adverses avant de trouver le petit filet opposé sur un tir à ras de terre.

Manchester City a raté le KO

L’Algérien a été inspiré et il l’a encore été au retour des vestiaires où il fut l’homme le plus dangereux de City. À deux reprises, il a même été proche de tuer le match (49e et 65e). De Bruyne a aussi raté l’opportunité de breaker (36e), tout comme Joao Cancelo (56e) et Phil Foden (72e). À la 92e minute, les Eastlands ont cru pouvoir enfin se mettre à l’abri suite à un tir en pivot victorieux de Raheem Sterling mais la réalisation fut refusée en raison d’un hors-jeu très discutable.

Les champions d’ auraient pu déplorer toutes ces tentatives non converties si Chelsea avaient saisi ses opportunités pour égaliser. Et les Londoniens en ont eues au moins deux de très nettes. A la 54e, N’Golo Kanté est passé tout près du doublé et à la 80e minute Willian a placé une frappe qui a fini juste au-dessus de la transversale. City l’a emporté donc et ce succès lui permet de repasser son adversaire du jour au classement (3e). La deuxième place reste, elle, occupée par .