Manchester City cédera Sterling à une condition

Manchester City ne veut pas que Raheem Sterling arrive au terme de son engagement du côté de l’Etihad Stadium. Le Daily Star affirme que Manchester City écoutera à contrecœur les offres pour Sterling cet été s'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un nouveau bail d’ici là.

Sterling, en dépit de son vécu et de son statut d’international, n’est pas toujours titulaire sous les ordres de Pep Guardiola. Cette saison, le coach catalan le laisse d’ailleurs souvent sur le banc.

Le brillant ailier anglais arrive dans les 18 derniers mois de son contrat actuel et les discussions pour prolonger son séjour n’avancent pas trop. Le club n'a pas abandonné tout espoir à ce sujet mais craint que plus l'impasse persiste et dans ce cas il faudra enclencher le plan B.

Man City espère au moins 30M€ pour Sterling

Les discussions sur un nouveau contrat ont commencé en septembre 2020, mais elles sont en pause depuis l'année dernière. Si elles n'aboutissent pas en juin, City sera obligé de le vendre et essayer de récupérer au moins la moitié de ce qu’il a déboursé pour cet élément.

Pour rappel, Sterling était arrivé à City en 2015 en provenance de Liverpool et contre un montant de 63M€. Depuis, il a disputé 373 matches et marqué 140 buts avec cette formation.