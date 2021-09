Manchester City, bête noire du PSG en Europe

Mardi soir, le PSG se frotte à une équipe qu’il n’a encore jamais battu sur la scène continentale. Une série noire à laquelle il est temps de mettre u

Le PSG se produit sur la scène européenne depuis la saison 1982/1983. Cela fait donc presque quarante ans que le club de la capitale défend la France hors de ses frontières. Une période durant laquelle il a connu beaucoup de moments forts et aussi plusieurs désillusions. Et de ce parcours, il y a une donnée intéressante à relever. De tous les cadors continentaux avec qui il a croisé le fer, il y en a qui trois qu’il n’a pas réussi à battre. Et uniquement un seul au 21e siècle, celui englobe l’ère QSI. L’adversaire en question est celui qu’il défie mardi soir au Parc des Princes, Manchester City.

Peu de regrets sur la dernière opposition

Les Eastlands sont en effet la bête noire des Parisiens, de la même façon que l’était peut-être la Juventus de Turin pour les Franciliens dans les années 80 et 90. Il y a eu cinq oppositions jusqu’ici avec cette équipe anglaise et aucune n’a tourné à l’avantage des Français. Le bilan est de deux nuls et trois défaites pour le PSG. Et les trois revers sont survenus lors des trois dernières confrontations entre les deux équipes.

Il y a eu bien sûr la double opposition de la saison dernière en demi-finales de la Ligue des Champions, dont le souvenir reste encore tout frais. Alors qu’ils s’étaient présentés à ce double rendez-vous avec le vent en poupe après avoir écarté successivement le FC Barcelone et le Bayern Munich, Neymar et ses coéquipiers sont curieusement passés à côté de leur évènement. Sur les deux matches, ils n’ont véritablement été à la hauteur que durant une seule mi-temps. La toute première lors de la manche aller à domicile.

Marquinhos avait ouvert le score au bout d’un quart d’heure de jeu, et on croyait alors Paris parti pour signer un autre exploit. Mais, par la suite, les péripéties contraires se sont succédé et l’équipe francilienne a très vite déchanté. Deux buts tout à fait évitables, inscrit par Riyad Mahrez et Kevin De Bruyne, ont été concédés durant le second acte de la rencontre aller. Et pour ce qui est du match disputé à l’extérieur, une semaine plus tard, il a été à sens unique. A aucun moment, le PSG n’a semblé en mesure de contester la supériorité des Sky Blues. Mahrez s’est chargé de matérialiser cet écart avec un doublé. Le natif de Sarcelles s’est donc montré particulièrement inspiré contre l’équipe qu’il supportait en étant jeune.

Le coup de poker manqué de Laurent Blanc

Dans ce face à face, Paris n’a donc pas énormément espéré. Beaucoup moins en tous cas que cinq ans auparavant lors du tout premier affrontement entre les deux équipes en Ligue des Champions. C’était au stade des quarts de finale. La différence ne s’est faite alors que sur un seul but, celui essuyé à un quart d’heure de la fin au retour de la part de Kevin De Bruyne. Une réalisation qui a sonné le glas des illusions parisiennes sous la houlette de Laurent Blanc.

A l’aller, les deux équipes s’étaient quittées sur un score de parité (2-2). Même s’il s’agissait d’une contre-performance, le PSG avait bon espoir de pouvoir franchir les quarts après trois échecs consécutifs à même niveau. Malheureusement, le pari tactique effectué par son entraineur avec le passage à un peu habituel 3-5-2 a été fatal du côté de l’Etihad Stadium. Ibrahimovic et consorts ont totalement déjoué en terre anglaise. Un match raté et qui ne pouvait pas rester sans conséquences sur l’avenir de Blanc. Malgré un bilan plus que positif à la tête de l’équipe, avec deux titres de champion remportés, le Cévénol a payé au prix fort cette sortie route.

L’autre rencontre entre City et le PSG, la toute première entre les deux clubs en Coupe d’Europe, s’est jouée en C3 en décembre 2008. A l’époque, il n’y avait qu’un seul match en phase de poules entre deux équipes. Paris, emmené par Makélélé, Luyindula, Rothen et un excellent Sakho, avait ramené un point de parité (0-0). Un point qui s’est révélé être ensuite important dans la course à la qualification pour les 16es de finale. Cette année-là, l’équipe de la capitale avait atteint les quarts (éliminé par le Dynamo Kiev).

Le PSG reste sans victoire face à une équipe de Guardiola

Tel est donc l’historique entre ce duel et il ne plaide pas en faveur du PSG. Il convient à Mbappé, Neymar et cie de faire mentir les statistiques et inverser la dynamique, en allant chercher leur premier succès face aux Anglais. Ça ne serait pas un mince exploit, même s’il s’agira d’un match de poule et pas du tout couperet cette fois. En l’emportant ce mardi, le PSG s’offrirait aussi sa toute première victoire face à une équipe dirigée par Pep Guardiola. Et ne souffrirait ainsi plus de comparaison avec l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais.