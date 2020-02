Manchester City, Bernardo Silva : "Bruno Fernandes est un bel ajout pour Manchester United"

La star de Manchester City a félicité et encensé son compatriote qui a rejoint Manchester United cet hiver en provenance du Sporting.

Arrivé à la fin du mois de janvier en provenance du Sporting contre la somme de 55 millions d'euros, Bruno Fernandes est attendu comme un renfort de poids à . Décisif avec le Sporting, meilleur buteur du club portugais la saison dernière, l'international portugais va vite devoir s'adapter à la et avoir un rendement important pour justifier son transfert. Attendu comme le nouveau créateur de Manchester United, Bruno Fernandes a tout pour réussir selon l'un de ses compatriotes.

Dans une interview accordée à Sky Sports, Bernardo Silva a validé le choix de Bruno Fernandes de rejoindre Manchester United : "Je pense que Bruno Fernandes va s'adapter à la Premier League, il a déjà joué en quand il était plus jeune, donc ce n'est pas sa première expérience à l'étranger. Je suis heureux pour lui, je suis content qu'il joue pour l'un des plus grands clubs du monde et je pense qu'il va faire du bon travail à Manchester United".

"Nous sommes rivaux, mais je suis content qu'il soit à Manchester"

"La meilleure chose à propos de Bruno est sa mentalité et la façon dont il se donne à 100% à l'équipe et il va juste à chaque match. Peu importe avec qui il joue, sa mentalité et son caractère sont la meilleure chose à son sujet. La première fois que j'ai joué avec Bruno, nous avions 18 ans, donc mon premier match pour le chez les moins de 19 ans était aussi le premier match de Bruno pour le Portugal. Ensuite, nous avons joué ensemble pour les U21, l'équipe nationale et maintenant nous sommes tous les deux à Manchester, c'est génial, nous sommes rivaux, mais c'est bien de l'avoir ici", a ajouté l'ailier des Citizens.

"Changer de club est toujours compliqué, vous devez vous adapter à la façon dont votre nouvelle équipe joue, vos coéquipiers, la façon dont le manager veut jouer, parfois de nouveaux systèmes de jeu. Alors peut-être que cela lui prendra quelques mois mais je pense que c'est bien que il soit ici et il sera un grand atout pour Manchester United - mais, espérons-le, pas contre ", a conclu l'international portugais.

Bruno Fernandes sera de nouveau en lice pour une place de titulaire dans le onze de départ d'Ole Gunnar Solskjaer face à à Stamford Bridge le 17 février. Les Blues sont quatrième au classement de la Premier League pour le moment, mais les Red Devils peuvent revenir à moins de trois points de la dernière place qualifiant pour la s'ils l'emportent sur la pelouse des Blues. Bernardo, quant à lui, se prépare actuellement avec le reste de ses coéquipiers de Manchester City pour une rencontre avec à l'Etihad Stadium dimanche, alors que les champions en titre cherchent à réduire l'écart de 22 points entre eux et le leader, .