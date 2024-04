Manchester City - Aston Villa : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Manchester City affronte Aston Villa mercredi pour le compte de la 31e journée de Premier League. Les dernières infos ici.

La Premier League n’est plus à l’heure des repos. Deux jours seulement après la fin de la 30e journée, la 31e journée a pris son envol dès ce mardi. Un enchainement de rencontres qui se comprend puisque le championnat anglais est déjà dans son dernier virage. L’un des chocs déterminants pour cette fin de saison en Angleterre est celui qui oppose ce mercredi Manchester City à Aston Villa. Une rencontre à grands enjeux pour les deux équipes.

Man City - Aston Villa, un match épique

Trois jours après avoir manqué de prendre la tête de la Premier League avec un nul contre Arsenal, Manchester City a déjà un autre gros choc à négocier ce mercredi. 3 au classement, les Citizens (64pts) n’ont plus droit à l’erreur dans ce sprint final. Une défaite lors des huit prochaines journées pourrait éloigner définitivement les Sky Blues du titre cette saison. Ainsi, la victoire est impérative pour les hommes de Pep Guardiola contre Aston Villa mercredi. Une équipe certes craintive mais qui n’est pas imprenable pour Manchester City encore que le club mancunien sera face à son public.

4e de Premier League, Aston Villa (59pts) est l’une des rares équipes à avoir battu Manchester City cette saison. Ce qui confirme d’ailleurs que les Villans n’ont pas volé leur place dans le haut de tableau. Les hommes d’Unai Emery sont des candidats sérieux à une qualification en Ligue des Champions. Mais à l’instar des Citizens, les prochaines journées sont déterminantes pour Aston Villa qui n’a pas besoin d’un revers dans ces moments. Ce qui annonce un match épique entre Sky Blues et Villans.

Horaire et lieu du match

Man City – Aston Villa

31e journée de Premier League

Lieu : Etihad Stadium

A 21h15 française

Les compos probables du match Man City – Aston Villa

Man City : Ortega; Lewis, Dias, Akanji, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Doku, De Bruyne, Grealish; Haaland

Aston Villa : Martinez; Konsa, Carlos, Torres, Digne; Bailey, Luiz, Tielemans, Rogers; Diaby, Duran

Sur quelle chaîne suivre le match Man City – Aston Villa ?

La rencontre entre Manchester City et Aston Villa sera à suivre ce mercredi 3 avril 2024 à partir de 21h15 sur Canal+. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.