Manchester City annonce des revenus records sur l'année

Alors qu'il est viseur dans l'UEFA pour manquement au règlement du FPF, City a fait savoir qu'il ne s'est jamais aussi bien porté financièrement.

a annoncé un chiffre d'affaires record de 535,2 millions de livres sterling (622 millions d'euros) et un bénéfice de 10,1 millions de livres sterling (11,6 millions d'euros) dans le cadre de son rapport annuel 2018-19. Les chiffres représentent la onzième année consécutive de croissance et la cinquième année consécutive de bénéfices sous la propriété de Sheikh Mansour bin Zayed. City a également révélé un ratio salaires/ revenu de l'ordre de 59%.

La semaine dernière, les champions d' ont vu leur appel contre l'enquête de l'UEFA concernant des infractions présumées au fair-play financier (FFP) rejeté par le Tribunal arbitral du sport (TAS). Les résultats de l'enquête restent à venir.

Les chiffres améliorés de City viennent après une nouvelle année de succès sportifs sur le terrain, aussi bien pour les équipes masculines que féminines. S'ils ont encore échoué dans la conquête du Graal continental, les Citizens ont remporté un triplé national inédit : , et Carabao Cup, plus le Community Shield au début de la campagne en cours sous la direction de Pep Guardiola. Pour ce qui est des filles, emmenées par Nick Cushing, elles ont remporté un doublé avec la FA Cup et la Continental Cup, mais ont été battues pour le titre national par .

L'article continue ci-dessous

reste devant mais plus pour longtemps

Cependant, malgré le fait que les Eastlands aient éclipsé le voisin United sur le terrain, les chiffres sont encore loin des revenus d'United, annoncés en septembre et qui sont estimés à 627,1 millions de £ (730 millions d'euros). Toutefois, ce rapport de forces devrait vite changer en raison de son incapacité à se qualifier pour la , tandis que City devrait connaître une nouvelle croissance. La performance financière de City a été boostée aussi par un nouveau contrat de grande envergure avec Puma. Remplaçant les anciens fournisseurs de Nike, l’accord s’élevait à 650 millions de livres sterling (757 millions d'euros) sur une période de 10 ans.

Dans un communiqué publié par le club, le président de City, Khaldoon Al Mubarak, a déclaré: "Ce résultat ne représente pas seulement le travail d'une saison, mais une décennie de travail acharné. L’organisation est maintenant à un niveau de maturité qui nous permet de planifier des cycles pluriannuels, à la fois en termes de gestion de l'effectif et plus largement au sein de l’entreprise. Cette planification stratégique nous a permis de créer un environnement dans lequel le succès continu sur le terrain est à la fois possible et probable, et la viabilité financière est une réalité."