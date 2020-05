Manchester City, Agüero a peur d'un retour à l'entraînement

L'attaquant argentin de Manchester City affirme qu'il a peur de revenir s'entraîner.

Alors que la planche sur une reprise des compétitions, l'attaquant argentin de Sergio Agüero évoque ses craintes de revenir à l'entraînement.

« Quand une personne sera malade on pensera "Qu'est-ce qu'il se passe ici ?" J'espère qu'un vaccin sera trouvé rapidement », a estimé l'ancien joueur de l' dans un entretien accordé à El Chiringuito TV.

« La majorité des joueurs a peur car ils ont des enfants et des familles », a ajouté l'international argentin de 31 ans. « J'ai peur mais je suis ici avec ma petite amie et je ne vais pas avoir de contact avec d'autre personne. Je suis confiné chez moi et la seule personne que je peux contaminer c'est ma petite amie. »