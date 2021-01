Man Utd - Solskjaer vole au secours de Martial

Sous le feu des critiques depuis son match raté contre Sheffield (2-1), Anthony Martial a reçu le soutien de son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer.

Lorsqu’on se rate du côté de Manchester United, mieux vaut être ami avec Rio Ferdinand. Consultant pour BT Sport, l’un des diffuseurs de la Premier League, l’ancien rugueux défenseur central n’hésite pas à manier l’art de la punchline pour décrire ce qu’il voit sur le terrain, et Anthony Martial en a fait les frais.

"Regardez où se retrouve Martial lorsque le ballon entre dans la surface de Manchester United. Il revient en marchant. Je veux le voir en train de sprinter ! Dans le passé, cela ne se produisait pas, les joueurs se repliaient. Regardez Martial, les adversaires se font deux ou trois passes et lui est toujours en train de trottiner pour se replier", a récemment pesté Ferdinand.

"Je n’ai aucun doute sur le fait qu'Anthony réussisse ici"

Pour justifier sa sortie, l’ancien de Leeds appellera certainement les plus sceptiques à regarder à nouveau la prestation de Martial face à Sheffield (1-2), mercredi en Premier League, et il y avait effectivement de quoi dégoupiller pour un ancien joueur du club. Mais Ole Gunnar Solskjaer n’est pas du même avis.

"Je pense que toute l'équipe mérite des critiques et moi aussi. Et je ne pense pas qu’Anthony en soit exempt. Nous devrions tous être critiqués parce que nous n’avons pas bien performé. Anthony travaille très dur à l’entraînement, travaille sur sa finition et ses déplacements. Je n’ai aucun doute sur le fait qu'il réussisse", a-t-il conclu. Martial appréciera.