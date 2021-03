Man Utd - Sir Alex Ferguson a eu peur de perdre la parole après son hémorragie cérébrale

L'ancien entraîneur glorieux des Red Devils s'est confié sur l'hémorragie cérébrale dont il a été victime il y a maintenant trois ans.

La légende de Manchester United, Sir Alex Ferguson, a admis qu'il avait craint de ne plus pouvoir parler après avoir subi une hémorragie cérébrale. Ferguson a été opéré en urgence après avoir été transporté d'urgence à l'hôpital Salford Royal pour une hémorragie cérébrale en mai 2018.

L'homme de 79 ans, qui est largement considéré comme l'un des plus grands managers de football de l'histoire, a maintenant révélé que la perspective de perdre potentiellement sa voix et sa mémoire de façon permanente était une source de détresse "terrifiante" pour lui tout au long de sa convalescence.

Lors d'une séance de questions-réponses à la première du documentaire "Sir Alex Ferguson : Never Give In" sur sa vie, il a déclaré : "J'ai perdu ma voix, je n'arrivais pas à faire sortir un mot, et c'était terrifiant - absolument terrifiant.

"Et tout me traversait l'esprit : est-ce que ma mémoire va revenir ? Est-ce que je vais parler à nouveau ? Il y a eu cinq hémorragies cérébrales ce jour-là. Trois personnes sont décédées. Deux ont survécu. Vous savez que vous avez de la chance.

"C'était une belle journée, je m'en souviens. Je me demandais combien de jours ensoleillés je reverrais. J'ai trouvé ça difficile."

Ferguson a passé plusieurs jours à l'hôpital après son opération réussie et a travaillé avec un orthophoniste professionnel de premier plan pour l'aider à retrouver sa voix.

Le traitement a duré dix jours au total, et il a été soulagé de voir sa mémoire revenir également après avoir retrouvé sa capacité à parler correctement.

"J'aurais détesté perdre la mémoire. Cela aurait été un terrible fardeau pour ma famille, si j'étais assis dans la maison sans savoir qui je suis", a déclaré Ferguson.

"L'orthophoniste est venu et m'a dit d'écrire tous les membres de ma famille, de mon équipe de football ... Elle m'a posé des questions sur les animaux, les poissons, les oiseaux. Finalement, au bout de dix jours, ma voix est revenue. J'ai réalisé qu'après avoir traversé tout ça, ma mémoire allait bien."

La période la plus réussie de l'histoire de United s'est déroulée sous la direction de Ferguson entre 1986 et 2013, lorsqu'il l'a transformé en l'équipe la plus redoutée et la plus respectée du football anglais.

L'Écossais a remporté 38 trophées au total pendant son séjour à Old Trafford, dont 13 titres de Premier League, deux couronnes de Champions League et cinq FA Cups.

Lorsqu'on lui demande quelle est la réalisation la plus marquante de sa carrière, Ferguson donne le nom du premier triomphe des Red Devils en première division en 1992-93.