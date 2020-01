Man United-Wolves (1-0), Mata délivre les Diables Rouges

a eu fort à faire pour se défaire de à l’occasion des 32es de finale de la Coupe d’ . En 180 minutes de jeu, les Red Devils n’ont trouvé la faille qu’à une seule reprise face aux Loups. Une qualification obtenue à l’arrachée grâce à Juan Mata.

Déjà décisif il y a quelques jours face à Norwich City, le milieu offensif espagnol a encore frappé en signant le seul but de la partie. A la 67e, il est parti dans le dos des défenseurs adverses pour mettre à profit une lumineuse passe d’Anthony Martial. D’un joli piqué du gauche, il a mis à mal Ruddy et libéré son équipe. Les Mancuniens pouvaient alors souffler, eux qui craignaient devoir disputer la prolongation.

6 - Manchester United have won each of their last six home matches in the without conceding a single goal in this run. Backyard. #MUNWOL pic.twitter.com/quk6WJANZj