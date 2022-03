Man City : Un nouveau contrat pour Gundogan

Manchester City est sur le point de finaliser un nouveau contrat pour l’un des joueurs clés de son effectif, Ilkay Gundogan.

Le milieu de terrain allemand de 31 ans n'a plus que 15 mois à faire sur son contrat actuel et suscite l'intérêt de plusieurs grands clubs du continent, dont le FC Barcelone.

L'article continue ci-dessous

Man City veut cadenasser Gundogan

Selon le quotidien britannique Daily Star, les champions d’Angleterre ont donc pour priorité de s'assurer ses services pour une autre longue durée et couper ainsi l’herbe sous les pieds de la concurrence.

Gundogan a été la première recrue de Pep Guardiola à l'Etihad Stadium en 2016, après avoir quitté le Borussia Dortmund pour 27 millions d’euros. Depuis lors, il s'est avéré essentiel à la course à la gloire de City sous la direction de l'entraîneur espagnol. Il est d’ailleurs le troisième joueur le plus utilisé par ce dernier sur cette période derrière Raheem Sterling et Kevin De Bruyne.

Gundogan a contribué à la conquête de trois titres de Premier League, une FA Cup et quatre Coupes de la Ligue anglaises. Un palmarès qui a de fortes chances de s’enrichir cette saison puisque les Sky Blues sont toujours en course pour un triplé.