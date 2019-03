Man City ne se situe pas dans la même catégorie que le Barca, Madrid et le Bayern, selon Guardiola

Manchester City ne peut pas être considéré comme un club de stature égale à Barcelone, le Real Madrid et le Bayern Munich selon le coach catalan.

Depuis qu'il a été repris par Sheikh Mansour en 2008, City s'est imposé comme l'une des principales forces de la Premier League, remportant le titre à trois reprises.



Ces trois dernières saisons, ils ont été dirigés par l'un des plus grands entraîneurs de l'ère moderne avec Guardiola.



Ce dernier pense que City doit avoir un succès soutenu pour pouvoir entrer dans la même catégorie que les meilleurs clubs européens et il est confiant qu'ils sont sur la bonne voie.



"Sur la dernière décennie, l'une des équipes qui a le plus grandi est celle de Manchester City. Pas seulement dans notre période (ensemble), mais au cours de la dernière décennie", a-t-il déclaré en conférence de presse.



"En comparaison avec le Barca, nous sommes loin de leur histoire et de leur héritage. Mais ce que nous faisons, c'est de mieux en mieux.



"Mon humble avis est que nous avançons petit à petit et que nous nous améliorons à chaque fois. Nous avons remporté deux titres consécutifs [Coupe EFL], nous avons gagné 100 points, nous luttons pour tous les titres.



"Dans les années à venir, ce sont les meilleures mesures. Quand vous comparez avec Barcelone, le Real Madrid et le Bayern Munich, ils ont une histoire incroyable de résultats. Nous ne sommes pas là.



"Si nous nous souvenons de nous, nous verrons. Nous devrons gagner de plus en plus au fil des ans. Ils représentent un progrès dans de nombreux domaines" a indiqué Guardiola.

Leader de Premier League avec un point d'avance sur Liverpool, Manchster City affronte Watford ce samedi (18h30) et tentera de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions en faisant la différence face à Schalke 04 qu'il a battu lors du match aller (2-3).