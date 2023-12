Man City - Fluminense : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Manchester City et Fluminense sont au duel, vendredi, dans le cadre de la finale de Coupe du monde des clubs.

La 20e édition de la Coupe du monde des clubs va connaître son épilogue, ce vendredi 22 décembre 2023. Champions d’Europe en Ligue des champions, Manchester City sera aux prises avec Fluminense. Ce match a lieu au Stade du Roi-Abdullah, en Arabie Saoudite.

City veut égaler Man United, Chelsea et Liverpool

En difficulté en championnat anglais ces dernières semaines avec trois matchs nuls, une défaite et une victoire en cinq sorties, Manchester City envisage de remporter pour la première fois la Coupe du monde des clubs. Entrés en compétitions dès les demi-finales, les champions anglais et d’Europe ont étrillé les Japonais des Urawa Reds (0-3). Une victoire en finale, ce vendredi, permettra à Pep Guardiola et ses hommes d’égaler Manchester United qui avait remporté le trophée en 2008, Liverpool (2019) et Chelsea (2021).

De son côté, vainqueur des Egyptiens d’Al Ahly (2-0) en demi-finale de la compétition, Fluminense envisage aussi de rentrer avec le trophée pour devenir le quatrième club brésilien à remporter la Coupe du monde des clubs après le SC Corinthians (2000 et 2012), le SC Sao Paulo (2005) et le SC Internacional (2006). Une victoire de Fulminense permettra au Brésil de réduire l’écart avec l’Espagne (8) en remportant son cinquième trophée.

Horaire et lieu du match

Man City – Fluminense

Finale Coupe du monde des clubs

Lieu : Stade du Roi-Abdullah, Arabie Saoudite

A 19h française

Les équipes probables de Man City – Fluminense

Man City : Ederson – Aké, Akanji, Walker – Grealish, Kovacic, Rodri, Foden – Nunes, Alvarez, Silva

Fluminense : Fabio – Marcelo, Melo, Nino, Xavier – Martinelli, André – Keno, Ganso, Arias – Cano

Sur quelle chaîne suivre le match Man City – Fluminense

La rencontre entre Manchester City et Fluminense sera à suivre ce vendredi 22 décembre 2023 à partir de 19 heures sur La Chaine L'Equipe. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, L'Equipe Live.