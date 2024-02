Mali - Cote d’Ivoire : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le choc des quarts de finale de la CAN met aux prises ce samedi le Mali à la Cote d’Ivoire. Une affiche à ne pas rater.

Les quarts de finale de la CAN se poursuivent, avec la tenue d’un bel affrontement entre la Cote d’Ivoire et le Mali. A la suite de l’élimination des principaux favoris au sacre, ces deux nations font partie des principaux prétendants au trophée continental. Mais, ce samedi, il y aura au moins l’un des deux qui restera sur la touche.

Cote d’Ivoire - Mali, un duel équilibré sur le papier

Les Ivoiriens sont revenus de parmi les morts en se qualifiant par un trou de souris pour les 8es. Ils ont ensuite réussi à sortir le tenant du titre sénégalais, au bout d’un combat de deux heures. A présent, et emmenés par leurs vieux briscards que sont Gradel et Seri, ils rêvent d’une consécration sur leurs terres. Un scénario sur lequel personne n’aurait parié le soir de l’humiliation face à la Guinée Equatoriale.

La bande à Emerse Faé veut aller au bout, mais ce samedi elle passe quand même un sacré examen. Le Mali n’est pas le premier venu. C’est même l’équipe, derrière le Nigeria, qui parait la mieux armée pour aller chercher la couronne. S’appuyant sur un vrai collectif dépourvu de stars, Eric Chelle veut réussir là où tous ses prédécesseurs ont échoué en emmenant les Aigles au sommet.

Les ingrédients sont donc là pour un joli bras de fer. Espérons à présent que l’enjeu ne primera pas sur le jeu et que les deux sélections livreront un beau spectacle, dans la lignée de ceux qu’ils ont montré jusque-là dans cette épreuve. Avec l’assurance pour le vainqueur de se retrouver à 90 minutes d’une finale de CAN.

Horaire et lieu de match

Mali – Cote d’Ivoire

1/4 de finale de la CAN 2023

Lieu : Stade de La Paix, Bouaké

Samedi 3 février, A 18h française

Les compos probables du match Mali - Cote d’Ivoire

Mali : Diarra; H. Traore, Kouyate, Niakate, Sacko; Coulibaly, Bissouma, Camara; Doumbia; A. Traore, Sinayoko

Cote d’Ivoire : Fofana; Aurier, Kossounou, Ndicka, Konan; Seri, Kessie; Pepe, Fofana, Adingra; Haller

Sur quelle chaîne suivre le match Mali - Cote d’Ivoire ?

La rencontre entre le Mali et la Cote d’Ivoire sera à suivre ce samedi 3 février à partir de 18h sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect ou via RMC Sport.