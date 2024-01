Mali - Burkina-Faso : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Mali et le Burkina-Faso seront aux prises mardi pour le compte des 8es de finale de la CAN 2023. Les dernières infos ici.

Les huitièmes de finale de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations prennent fin mardi. L’un des derniers matchs de ces 8es oppose le Mali au Burkina-Faso dans l’un des rares derbys d’Afrique de l’Ouest. C’est une rencontre dont le dénouement ne peut être prédit, les deux équipes ayant connu un parcours presque similaire jusqu’à ce stade de la compétition.

Mali - Burkina-Faso, un derby de toutes les émotions

Annoncé comme un outsider avant le début de la compétition, le Mali a fait honneur à son rang lors des phases de poules. Avec une victoire (2-0 vs Afrique du Sud) et deux nuls (1-1 vs Tunisie et 0-0 vs Namibie), les Aigles ont fait le nécessaire pour se qualifier en 8es de finale. Cependant, le Mali n’a pas pour autant séduit dans le jeu comme on pouvait s’y attendre. Les Aigles se sont surtout reposés sur leur solidité défensive lors des phases de poules. Toutefois, il faudra plus que ça pour sortir le Burkina-Faso, récent demi-finaliste de la CAN, de la compétition.

Le Burkina-Faso n’a pas terminé sa phase de poules sur une bonne note. Alors qu’ils avaient battu la Mauritanie (1-0) et accroché l’Algérie (2-2), les Etalons ont courbé l’échine face à l’Angola lors de la dernière journée (2-0). Qualifié, le Burkina-Faso devra éliminer une équipe malienne très ambitieuse pour passer en quarts. Les Etalons peuvent compter sur des certitudes, eux qui ont été au moins en demi-finale sur deux de leurs trois dernières participations. Les deux équipes, ayant l’habitude de jouer avec plus de prudence, le choc entre elles risque d’être serré.

Horaire et lieu de match

Mali – Burkina-Faso

8es de finale de la CAN 2023

Lieu : Stade Amadou Gon Coulibaly

A 18h française

Les compos probables du match Mali - Burkina-Faso

Mali : Diarra; Traore, Kouyate, Niakate, Sacko; Dieng, Bissouma, Haidara; Doumbia; Sinayoko, Koita

Burkina-Faso : Koffi; Yago, Tapsoba, Dayo, Nagalo; Ouedraogo, Toure; Tapsoba, Sangare, Traore; Ouattara

Sur quelle chaîne suivre le match Mali - Burkina-Faso ?

La rencontre entre le Mali et le Burkina-Faso sera à suivre ce mardi 30 janvier 2024 à partir de 18h sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect ou sur My Canal.