Malheureux à Chelsea, Kalidou Koulibaly de retour en Italie ?

Le défenseur de Chelsea souhaite quitter le club après une seule saison et a discuté avec un club de Serie A.

Après avoir fait des pieds et des mains pour quitter Naples pendant plusieurs années, Kalidou Koulibaly a enfin obtenu gain de cause l'été dernier. Le défenseur sénégalais a réussi à convaincre le président Aurelio De Laurentiis de le laisser changer d'air et a pu enfin découvrir la Premier League.

Une année et puis s'en va ?

Recruté pour 40 millions d'euros l'été dernier, Kalidou Koulibaly ne s'attendait certainement pas à vivre une telle saison en rejoignant Chelsea. Les Blues, qui ont changé de propriétaire l'été dernier, sont totalement distancés en Premier League et ne seront vraisemblablement pas européens la saison prochaine.

La seule éclaircie à un tableau bien sombre a été un quart de finale de Ligue des champions perdu face au Real Madrid lors du quel Chelsea a montré un beau visage mais n'a pas été efficace. Kalidou Koulibaly envisagerait de retourner en Italie cet été, une saison seulement après avoir rejoint la Premier League. Le défenseur sénégalais n'est apparemment pas heureux au club.

La Juventus et Koulibaly, un intérêt de longue date

Ce dernier a même pris les devants en ouvrant une discussion au sujet d'un futur transfert avec l'entraîneur de la Juventus, Massimiliano Allegri, selon La Gazzetta dello Sport. Il n'y a pas eu de discussions concrètes sur un transfert pour le moment, mais quelque chose pourrait se matérialiser à l'avenir, car l'entraîneur de la Juventus est connu pour être un admirateur du joueur depuis son passage à Naples.

Chelsea prévoit de faire le grand ménage cet été après avoir dépensé près de 746 millions d'euros pour les transferts de joueurs cette saison. Koulibaly, qui a participé à 22 matches de Premier League cette saison, pourrait rejoindre une série de joueurs comme Hakim Ziyech, N'Golo Kante et Pierre-Emerick Aubameyang qui quitteront le club lors de la prochaine fenêtre de transfert.

L'équipe de Frank Lampard, en grande difficulté ces dernières semaines, tentera de renouer avec la victoire après sept matches sans avoir réussi à gagner lors de sa prochaine rencontre avec Brentford mercredi en Premier League.