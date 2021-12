Maitland-Niles en route pour la Roma

Chris Smalling ne devrait plus être le seul défenseur anglais à défendre les couleurs des Giallorossi. Ça sera le cas prochainement aussi d’Ainsley Matiland-Niles, le sociétaire d’Arsenal.

Matiland-Niles (24 ans) va s’engager en forme de prêt avec l’AS Roma. José Mourinho, qui le connait assez bien, le voulait en renfort et il a réussi à convaincre sa direction de valider ce deal.

Cet élément n’entrait pas vraiment dans les petits papiers de Mikel Arteta cette saison. Il n’a joué que 11 matches, dont 4 seulement comme titulaire. Avec 473 minutes disputées, son temps de jeu n’est que le vingtième le plus important de tout l’effectif des Gunners.

Maitland-Niles fera-t-il mieux que Cole ?

Au sein de la Louve, Matiland-Niles va tenter de faire mieux qu’Ashley Cole, l’autre ancien joueur passé par Arsenal et Rome et qui n’a pas laissé un très bon souvenir aux fans romains. En un an et demi, il n’a joué que 11 matches en Italie.

Après 19 journées de Serie A, Rome pointe actuellement à la 6e place du classement de la Serie A et avec six points de retard sur les places donnant accès à la C1. Mourinho est pour l’instant loin de remplir ses objectifs. Il espère pouvoir faire mieux lors de la seconde partie de l’exercice.