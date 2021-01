"Maintenant, nous sommes deux pour faire peur à nos adversaires !" - Ibrahimovic ravi du transfert de Mandzukic de l'AC Milan

La star suédoise a hâte d'évoluer avec son nouveau coéquipier, ancien joueur de la Juventus.

Zlatan Ibrahimovic se dit ravi de voir l' recruter Mario Mandzukic, plaisantant qu'il y a maintenant deux buteurs qui devraient semer la peur dans les défenses adverses. L'incroyable début de saison d'Ibrahimovic en s'est poursuivi lundi alors que la star suédoise a marqué deux fois pour mener l'AC Milan, réduit à 10, à une victoire 2-0 sur . Les buts du Suédois étaient ses 11e et 12e buts de la saison, Ibrahimovic atteignant ce chiffre en seulement huit matchs.

Les Rossoneri auront bientôt une autre option d'attaque sur laquelle compter, le club étant sur le point de signer l'ancien attaquant de la , Mario Mandzukic, pour un contrat de six mois. Et Ibrahimovic voit cette signature, ainsi que l'ajout du milieu de terrain français Soualiho Meite du , comme un avantage pour un club qui marque déjà beaucoup en . "Je suis très heureux", a déclaré l'attaquant suédois à Sky.

"Nous serons deux pour effrayer les adversaires maintenant ! Jusqu'à présent, nous nous en tirons bien. Nous sommes presque à la moitié du championnat et maintenant les matchs commencent à être plus difficiles. Ce sera une saison très difficile, mais maintenant avec Mandzukic et Meite, et je ne sais pas si d'autres joueurs arriveront, nous aurons plus de joueurs disponibles pour l'entraîneur qui pourront faire la rotation." L'entraîneur de l'AC Milan Stefano Pioli, quant à lui, se dit ravi de voir la compétition entre les deux attaquants vétérans aller de l'avant.

"Ibra a dit qu'il s'occuperait de le garder à distance", a plaisanté Pioli après le match. "Je suis heureux, le club est ambitieux, ils veulent que l'AC Milan revienne au sommet. L’arrivée de Mario Mandzukic entre dans cette situation. Compte tenu des nombreux engagements et enjeux critiques de cette saison, nous avons besoin de nombreux joueurs. Je leur dis aussi que la quantité de minutes n'est pas importante, mais c'est la qualité qui compte".

"Quand le club me l'a proposé, j'ai tout de suite dit oui, je lui ai parlé, il est très motivé, c'est un gagnant", a conclu le technicien italien. Ibrahimovic a établi un nouveau record personnel lundi, ses deux buts lui permettant de trouver le chemin des filets en neuf titularisations successives dans un championnat du top cinq pour la première fois de sa carrière. Et, après avoir inscrit son doublé, Ibrahimovic a déclaré que c'était un message aux jeunes joueurs sur le terrain, qui l'ont poussé à rester à un si haut niveau.

"C'était un match difficile. Aujourd'hui ça s'est bien passé et avec un joueur sur le terrain en moins, ce n'est pas facile à jouer", a-t-il déclaré. "Ces jeunes me motivent, ils jouent contre moi et me font courir plus et je n'abandonne pas." L'AC Milan siège actuellement au sommet de la Serie A, devant son rival de l'Inter qui occupe actuellement la deuxième place. La prochaine étape pour Ibrahimovic et ses coéquipiers est un affrontement avec face à l' avant que les leaders de la Serie A n'affrontent l'Inter en quarts de finale de la Coupe d' .