Mahrez fixe son objectif avec l’Algérie

En lice pour gagner la Ligue des Champions avec Manchester City, Mahrez rêve de gagner la Coupe du Monde avec l’Algérie.

Riyad Mahrez a mis le temps mais y est enfin arrivé. Arrivé à Manchester City il y a deux saisons, l’ailier algérien a pris la pleine mesure de ce qu’était d’évoluer dans un top club. Après des premiers pas compliqués et un statut de joker de luxe, l’ancien Havrais s’est pleinement intégré au système de Pep Guardiola et a joué un vrai rôle dans la deuxième partie de saison des Citizens.

Triple buteur durant la double confrontation contre le PSG en demi-finale de la Ligue des Champions, l’Algérien a soulevé son troisième trophée de champion d’Angleterre, dimanche. Avec 9 buts et 6 passes décisives, il a pleinement profité de l’ingéniosité de Guardiola pour se montrer plus décisif. A 30 ans, il arrive au stade de la maturité et a l’occasion de rajouter une nouveau ligne à son palmarès avec la finale de la C1, samedi contre Chelsea.

"Pep (Guardiola) est un super coach qui te fait beaucoup progresser tactiquement, mais aussi progresser dans ta manière de voir le jeu et comprendre le football, confie t-il au micro de beINSPORTS. Il a une influence sur le club donc forcément son travail a permis de faire progresser tout le monde au sein de l’équipe."

L'article continue ci-dessous

Ayant évoluer comme joueur mais aussi comme homme sous les ordres de l’Espagnol, Riyad Mahrez s’est imposé comme un leader technique et désormais vocal. Nommé capitaine de l’Algérie depuis la prise en main de la sélection par Djamel Belmadi durant l’été 2018, l’ancien meilleur joueur de Premier League est devenu un vrai cadre. Dans son nouveau costume de leader, Mahrez a emmené son pays vers le titre lors de la CAN 2019 et a désormais des objectifs élevés avec les Fennecs.

"On ne peut pas se contenter d’une Coupe d’Afrique ou de vingt matchs sans défaite. On veut aller chercher cette qualification à la Coupe du Monde. On veut essayer de faire quelque chose lors de la prochaine Coupe d’Afrique. Cette génération, ce coach, cette organisation méritent ça et on va tout donner pour réussir."

"J’ai conscience qu’en gagnant la Coupe d’Afrique, cette génération a réalisé d’importantes choses pour le pays », avant d’enchainer sur le poids du football au sein de la société algérienne : « On sait qu’en Algérie, le football est le sujet numéro un. Là bas, le football se place au dessus de beaucoup de choses pour un grand nombre de personnes. Ce qui fait que l’on y est vu comme bien plus que de simples footballeurs."