Maguire espère être apte pour la finale d'Europa League

Les Red Devils ont encore deux matchs de championnat à jouer avant le dernier challenge de leur saison : la finale d'Europa League contre Villarreal.

Ole Gunnar Solskjaer a appelé ses joueurs à se battre pour leur place en finale de l'Europa League lors des derniers matches nationaux de la saison, et il est optimiste quant au retour de Harry Maguire.

United a encore deux matchs de championnat à disputer contre Fulham et Wolverhampton, avant la finale à Gdansk contre Villareal. L'entraîneur norvégien a déclaré qu'il aura la tâche difficile de sélectionner son XI final, mais il espère que le capitaine Maguire sera de retour après avoir manqué les deux derniers matchs de championnat sur blessure.

"Espérons que nous pourrons avoir de bonnes nouvelles rapidement, mais je lui donnerai le temps qu'il faudra parce qu'il a montré son importance. Nous le savons depuis le début, mais peut-être que certaines personnes ouvrent plus les yeux quand il ne joue pas", a-t-il déclaré.

"J'ai eu l'impression de devenir un très bon joueur lorsque j'étais blessé. Les gens ont soudainement réalisé ce que je pouvais faire en tant que remplaçant ou ce que j'étais en tant que joueur.

"Harry a été notre leader et notre capitaine depuis qu'il est arrivé, il a été plus ou moins toujours présent, alors bien sûr, il nous manque beaucoup en ce moment, mais j'espère qu'il va accélérer son rétablissement et qu'il sera prêt pour la finale. Je lui donnerai tout le temps dont il a besoin jusqu'à ce qu'il dise oui ou non.

"Il fait des progrès, mais nous avons consciemment pris le parti de ne pas le tester trop tôt, trop rapidement, parce que nous ne voulons pas aggraver quelque chose.

"Harry est très - comment dire ? - il le veut tellement, qu'il ne veut pas non plus prendre de risques. Quand je lui ai parlé ce matin, il était plutôt positif, ce qui est bien.

"Naturellement, le lendemain de l'incident, nous étions tous abattus, mais nous avons vu très tôt ou décidé que nous devions nous concentrer, être positifs et penser que nous allions y arriver jusqu'à ce que nous devions dire 'non'. J'ai toujours été un optimiste, donc nous sommes positifs."

Si la forme physique de Maguire est un dilemme pour Solskjaer, un autre est de savoir qui joue dans les buts, Dean Henderson et David de Gea ayant tous deux joué leur rôle pour amener l'équipe en finale.

"Je pense qu'il y a beaucoup de décisions difficiles à prendre, toute l'équipe a tellement contribué", a déclaré Solskjaer.

Avant d'ajouter : "C'est toujours difficile et le côté humain, vous voulez que tout le monde ait cette expérience, mais ensuite vous devez choisir onze joueurs, c'est juste la nature du travail que vous avez à prendre des décisions difficiles et de les défendre. Il me reste quelques matchs pour finaliser ce que sera le XI de la finale."