Machín remplacé par Caparrós sur le banc de Séville

L'élimination en Europa League contre le Slavia Prague a mis fin au mandat de l'entraîneur sévillan.

Séville a annoncé ce vendredi avoir pris la décision de se séparer de son entraîneur, Pablo Machín, et avoir choisi Joaquín Caparrós pour le remplacer. Le club andalou, éliminé de la au bout de la prolongation par le Slavia Prague ce jeudi soir, explique que cette décision se base sur "les mauvais résultats obtenus par l'équipe lors des dernières semaines".

Caparrós, selon les informations rapportées par Séville, dirigera le septième de ce dimanche au stade Cornellá-El Prat, contre l' Barcelone (16h15).

Après avoir perdu la Supercoupe d' l'été dernier contre Barcelone, le Séville de Machín avait très bien débuté la saison en championnat, mais ces derniers mois les résultats ont chuté, les "Rojiblancos" prenant nettement moins de points et se condamnant probablement à rester en-dehors des places qualificatives pour la prochaine . Septièmes, les Sévillans se situent actuellement à cinq points de et de la quatrième place.

"Le Séville FC a pris ce vendredi la décision de relever de ses fonctions l'entraîneur de l'équipe première, Pablo Machín, en raison des mauvais résultats obtenus par l'équipe lors des dernières semaines. Le directeur sportif, Joaquín Caparrós prend les rênes de l'équipe de manière immédiate et aura pour adjoints Carlos Marchena et Paco Gallardo, en plus d'Antonio Alvarez", déclare le club dans un communiqué. Le Séville FC souhaite remercier Pablo Machín et toute son équipe pour le travail réalisé ces derniers mois et leur souhaite le meilleur pour l'avenir."

Le club va désormais devoir trouver un nouveau directeur sportif et le nom de Monchi, qui a récemment quitté l'AS Rome revient avec insistance. "Le Séville FC a besoin d'un nouveau directeur sportif maintenant et nous avons cherché le meilleur", a déclaré le président du club en conférence de presse ce vendredi. "Et le meilleur est Monchi. Nous discutons bien avec lui."