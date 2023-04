"Ma foi passe avant tout", Demba Ba s'exprime sur le Ramadan

Invité dans l'émission Rothen s'enflamme ce mercredi, Demba Ba s'est exprimé sur les différents débats autour du Ramadan dans le football.

Depuis trois semaines, la pratique du Ramadan par les footballeurs professionnels a suscité de nombreux débats, notamment après la décision d'Antoine Kombouaré d'écarter les joueurs qui choisissent de jeûner ou encore les rumeurs autour de propos racistes et islamophobes qu'auraient tenu Christophe Galtier lors de son passage à l'OGC Nice.

C'est "injuste" de priver un joueur de jouer parce qu'il jeûne

Invité dans l'émission Rothen s'enflamme ce mercredi, l'ancien joueur de Newcastle et Chelsea Demba Ba s'est exprimé sur cette pratique pendant sa carrière, expliquant que cela ne l'a jamais empêché de performer. "Le Ramadan, ce n'est pas un comportement, mais ça fait partie de mon identité. (...) Pour moi c'est quelque chose d'identitaire, ma foi passe avant. Maintenant, je suis conscient que faire le Ramadan en jouant au foot, c'est dur. À 19 heures quand il (Benzema) est dans les vestiaires et que les autres sont en train de s'hydrater, c'est dur. (...) Le Ramadan en étant footballeur, oui c'est dur, mais ce n'est pas impossible, a-t-il tenu à faire comprendre en expliquant qu'il a jeûné pendant sa carrière, même les jours de match, et que, pour lui, il était injuste de priver un joueur de jouer parce qu'il jeûne. La seule sélection qui devrait être faite, c'est sur les performances. Si t'es bon tu joues, si t'es pas bon tu joues pas".

"Tu ne peux pas dire ça, tu viens d'Afrique"

Dans la foulée, l'ancien international sénégalais a été amené à réagir à l'affaire du mail envoyé par Julien Fournier dans lequel il accuse Christophe Galtier de propos discriminants envers les joueurs noirs et musulmans lorsqu'il entraînait à Nice. À la stupeur générale du plateau, l'ancien attaquant a assuré ne pas être choqué par les mots qu'aurait tenus le coach parisien. "Choqué ? Non. Quand tu es noir et musulman, ça ne t'étonne pas", a-t-il lancé avant de raconter une anecdote de l'époque où il évoluait du côté de Başakşehir. "Un jour, on était en Autriche avec Başakşehir et la nourriture n'était pas terrible à l'hôtel. Je dis : 'Oh purée, je n'ai pas envie d'y retourner, c'est meilleur en Turquie.' Un joueur me regarde et me dit : 'tu ne peux pas dire ça, tu viens d'Afrique'".