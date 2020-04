Lyon veut conserver Memphis Depay

L’Olympique Lyonnais n’a pas l’intention de se séparer de son ailier néerlandais Memphis Depay.

Memphis Depay est l’un des joueurs vedette de l’Olympique Lyonnais et il devrait le rester pendant encore un moment. Jean-Michel Aulas, le président du club, a indiqué ce vendredi qu’il ne comptait pas vendre son joueur néerlandais durant le prochain mercato. L’idée est même de le prolonger.

Depay a un contrat avec les Gones qui court jusqu’en 2021 et il y a une volonté du club de le garder le plus longtemps possible. « On y travaille beaucoup, a confirmé l’homme fort de l’OL sur la chaine TV du club. J'ai beaucoup d'échanges avec Memphis. Rudi (Garcia) aussi. Pas quotidiennement mais régulièrement. Juni aussi. Nous lui avons fait un certain nombre de propositions qu'il n'a pas retenues. Il attendait de pouvoir reprendre. Il avait imaginé pouvoir rejouer les phases finales avec les . Il y a eu cette blessure. Il a récupéré plus vite. Pour le moment : on n'est pas tombé d'accord. »

Depay se fait désirer, mais l’optimisme reste de rigueur côté lyonnais. Pour l’instant, il n’y aurait aucune raison de craindre une séparation. « Il n'y a pas de rupture, assure Aulas. On discute avec ses agents. Moi, je discute avec lui. On aura la possibilité de le rencontrer. On fera tout pour évoquer une prolongation. Toutes les instances de sont favorables à le prolonger ».

Le président lyonnais a, par ailleurs, indiqué qu’il avait l’intention de récupérer définitivement Karl-Toko Ekambi. Le Camerounais n’étant actuellement que prêté à la formation lyonnaise. Enfin, il y a aussi l’espoir de pouvoir compter sur Houssem Aouar au-delà de l’exercice en cours, même si Aulas a rappelé qu’il était difficile de garder un joueur contre sa volonté. Une déclaration qui intervient alors que l'international espoir est sollicité par deux ténors européens.