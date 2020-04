Houssem Aouar pisté par Manchester City et la Juventus

Le milieu offensif lyonnais, Houssem Aouar, est pisté par deux grands clubs européens. L'OL serait prêt à le laisser filer en cas d'une grosse offre.

Au bout de trois saisons pleines sous le maillot de l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar pourrait s’envoler sous d’autres cieux lors du prochain mercato estival. L’international espoir français ferait actuellement objet de plusieurs convoitises et la direction rhodanienne n’est pas totalement opposée à l’idée de le céder si offre intéressante il y a en retour.

Au cours des derniers mois, Aouar s’est mis en évidence en Ligue des Champions, en signant quelques prestations séduisantes. Et ce sont les clubs face auxquels il a le plus brillé, à savoir et la , qui se seraient mis en tête l'idée de l’enrôle. Cela étant, aucune proposition concrète n’a encore été très transmise. C’est ce que rapporte RMC Sport.

L'OL attend une grosse pour Aouar

Chez les Eastlands, Pep Guardiola est un grand admirateur du milieu offensif français. Il avait d’ailleurs tenu des propos très élogieux à son endroit en automne 2018. Il y a fort à parier que cet intérêt ne s’est pas estompé depuis. Concernant la Juventus, on est tout aussi séduit par cet élément et son nom a été validé par la direction. Les Bianconeri entretiennent de très bonnes relations avec l’OL, et Jean-Michel Aulas a déjà indiqué qu’il serait content de transférer son prodige dans un club tel que la Juve.

Actuellement, l’OL ne tient pas particulièrement à voir partir Aouar, surtout que ce dernier fait partie des joueurs les plus prometteurs et les plus bankables de l’effectif. Mais, on mesure également l’envie qu’a ce dernier à prendre son envol et découvrir un championnat plus prestigieux. Et c’est pourquoi, on serait disposé à lui accorder un bon de sortie à condition de s’y retrouver financièrement. Il n'y a pas eu véritablement de prix fixé, mais selon nos informations, le club rhodanien tient à faire d'Aouar sa vente la plus importante parmi les joueurs issus de son centre de formation. Jusqu'ici, c'est Alexandre Lacazette qui détient l'étiquette de la cession la plus chère (53M€).