Lyon - Strasbourg : Diffusion TV et en clair, streaming et compos

La neuvième journée de Ligue 1 continue d’offrir un beau spectacle aux amoureux du football français, ce weekend. Le championnat d’élite met notamment aux prises plusieurs équipes du haut de tableau dans des rencontres à enjeux depuis son ouverture, vendredi. Et ce sera encore le cas pour sa clôture ce dimanche avec une affiche alléchante entre l’Olympique Lyonnais et le RC Strasbourg.

La rencontre entre Lyon et Strasbourg promet d'être captivante, avec de nombreuses options pour suivre le match en streaming. Pour ceux qui souhaitent ajouter un peu de suspense à l'événement, se renseigner sur un code promo Parions Sport offre une excellente occasion d'améliorer leur expérience de pari.

L’OL doit relancer la machine

Nouvelle désillusion pour l’Olympique Lyonnais en Ligue 1. Battu à domicile par Toulouse (1-2) avant la trêve internationale, le club rhodanien n’a pas su transformer sa nette domination à Nice, s’inclinant une nouvelle fois (3-2) le week-end dernier. Une contre-performance qui vient ternir l’excellent début de saison des Gones, vainqueurs de cinq de leurs six premiers matchs sans encaisser le moindre but. Sixième virtuel avant son match contre Strasbourg, l’OL (15 pts) devait impérativement se relancer jeudi soir face au FC Bâle, dans une Ligue Europa parfaitement entamée par des victoires à Utrecht (0-1) et contre Salzbourg (2-0). Objectif atteint avec un succès solide, 2-0.

Strasbourg débarque à Lyon sans pression

De son côté, Strasbourg confirme son excellent parcours de la saison passée. Après huit matchs, le Racing (16 pts) occupe provisoirement la cinquième place, à quatre longueurs seulement du Paris Saint-Germain, qu’il a accroché au Parc des Princes le weekend dernier (3-3). Les hommes de Liam Rosenior poursuivent leur belle dynamique avec trois matchs sans défaite toutes compétitions confondues, dont un succès inaugural en Ligue Europa Conférence face au Slovan Bratislava (1-2) et une large victoire sur Angers (4-0) en championnat. Jeudi, à la Meinau, les Alsaciens ont toutefois été freinés dans leur élan, concédant le nul (1-1) face aux Polonais de Jagiellonia.

Sur quelle chaine suivre le match Lyon vs Strasbourg ?

La rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le RC Strasbourg sera à suivre ce dimanche 26 octobre 2026 à partir de 20h 45 sur Ligue 1+, la chaîne officielle de la LFP, disponible sur DAZN ou Amazon Prime avec un abonnement. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en passant par RMC Sport, votre FAI ou directement via le site ou l'application Ligue 1+.

Comment regarder de partout avec VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Lyon - Strasbourg

Ligue 1 - Ligue 1 Groupama Stadium

La rencontre entre Lyon et Strasbourg aura lieu ce dimanche soir 26 octobre a partir de 20h45, heure française, au Groupama Stadium de Lyon.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe de l'OL

Pour la réception de Strasbourg, Paulo Fonseca semble décidé à reconduire une équipe-type, après avoir préservé certains cadres face à Nice puis contre Bâle. L’entraîneur lyonnais retrouve Hans Hateboer et Rachid Ghezzal, de retour dans le groupe en Ligue 1, tandis que les jeunes Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez restent mobilisés avec la réserve.

Le principal doute concerne la pointe de l’attaque : Martin Satriano apparaît comme la seule véritable option au poste, lui qui vient d’enchaîner deux rencontres pleines en une semaine. Fonseca pourrait maintenir son 4-2-3-1 avec l’Uruguayen, mais n’exclut pas un système sans avant-centre, déjà utilisé face à plusieurs gros du championnat. Dans cette configuration, Merah pourrait débuter à la place du numéro 20. Pour le reste, aucun bouleversement n’est attendu dans un onze lyonnais désormais bien rodé.

Infos de l'équipe de Strasbourg

Coup dur pour Liam Rosenior avant le déplacement à Lyon : Emanuel Emegha, fer de lance de l’attaque strasbourgeoise (2 buts et 2 passes décisives), est forfait en raison d’une blessure musculaire. Le technicien devra également composer sans Saidou Sow, Maxi Oyedele et le gardien remplaçant Karl-Johan Johnsson, tandis que Ben Chilwell et Amo-Ameyaw, absents jeudi en Ligue Conférence, restent incertains.

Malgré ces défections, Strasbourg pourra compter sur un Joaquín Panichelli en grande forme, déjà auteur de plusieurs prestations marquantes cette saison. L’Argentin devrait être épaulé par Moreira et Lemaréchal dans un trio offensif équilibré. Au milieu, Barco et Amougou apporteront l’activité nécessaire pour contrer la domination technique lyonnaise, tandis que la défense restera fidèle à son solide trio Högsberg – Doukouré – Sarr, aligné sans discontinuer depuis plusieurs semaines.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement