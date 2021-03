Lyon-Sochaux (5-2) - L'OL tient son rang et file en huitièmes

L'Olympique Lyonnais a pris le meilleur sur Sochaux, pensionnaire de Ligue 2, et s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France.

Tombeur de l'AS Saint-Etienne lors du tour précédent (1-0), le FC Sochaux avait cette fois rendez-vous avec le rival lyonnais pour le compte des 16es de finale de la Coupe de France, ce samedi soir. Même remaniés, les Rhodaniens ont fait respecter la hiérarchie au Groupama Stadium, inscrivant trois buts dès la première période.

Une première mi-temps plaisante à l'avantage des Lyonnais

Grâce à une excellente entame de match, les hommes de Rudi Garcia se sont rendus la vie facile dans ce 16e de finale. Visiblement pressés de faire la différence, les Lyonnais ont rapidement mené au score. Dès la 6ème minute de jeu, l'international algérien Djamel Benlamri s'est distingué le premier, marquant de la tête (1-0).

Dans la foulée (10e), Maxwel Cornet a doublé la mise en reprenant de manière peu académique un centre venu de la droite (2-0). Passé proche du troisième but à la 23ème minute, moment où Houssem Aouar s'est procuré une double occasion, l'Olympique Lyonnais a finalement offert un peu d'espoir aux visiteurs. En effet, sur leur première véritable occasion de la rencontre, les Sochaliens ont réduit la mise grâce à Chris Bédia, bien lancé en profondeur dans l'axe de la défense (41e, 2-1).



Un espoir retrouvé qui a toutefois été de courte durée. Peu avant la pause, Rayan Cherki a lui aussi fait des siennes à la défense des pensionnaires de Ligue 2. Servi par Houssem Aouar, le joueur formé à l'OL n'a pas bronché, croisant sa frappe du pied gauche pour inscrire le troisième but de son équipe (45e, 3-1).



Après un premier acte plaisant, le second acte a été d'une même facture. Maxwel Cornet (47e) et Rayan Cherki (49e) sont passés tout proches de s'offrir un doublé. Toujours en vie, Sochaux en a profité pour réduire le score. Une nouvelle fois grâce à son attaquant Chris Bédia (56e, 3-2), lequel a passé le gardien lyonnais avant de pousser le cuir dans le but vide. Durant la fin de match, Jason Denayer (77e) et Rayan Cherki (90e) ont offert la qualification à l'OL, qui file donc en huitièmes.